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Ofreció $100 mil a policías para que se fueran de la zona del Hospital Regional Sur porque "estorbaban a los clientes"

El acusado, de 28 años, también habría amenazado con disparar a los dos efectivos si no apagan las luces del patrullero y no se retiraban de la zona donde está la inconclusa obra del hospital. Quedó en prisión preventiva por 60 días.

13 de julio 2026 · 17:10hs
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Ofreció $100 mil a policías para que se fueran de la zona del Hospital Regional Sur porque estorbaban a los clientes

Un hombre de 28 años fue imputado en Rosario por ofrecerles dinero a dos policías para que apagaran las luces del patrullero y se retiraran de la zona de Heliotropo y un pasaje sin nombre, donde esta ubicada la obra inconclusa del Hospital Regional Sur. Además, según la acusación, los amenazó con disparar contra el móvil si no aceptaban la propuesta.

La audiencia imputativa se realizó el 10 de julio de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Josefina Bertotto le atribuyó a J.E.F. los delitos de cohecho y amenazas coactivas, en concurso real, en calidad de coautor y en grado consumado.

La jueza de primera instancia Lamas González dio por formalizada la imputación y ordenó la prisión preventiva efectiva por 60 días. La medida podrá prorrogarse automáticamente hasta la finalización de la audiencia preliminar si la Fiscalía presenta el requerimiento acusatorio dentro de ese plazo.

El ofrecimiento y las amenazas

El hecho investigado ocurrió el 8 de julio, alrededor de las 23.30, en inmediaciones de Heliotropo y un pasaje sin nombre, donde dos suboficiales se encontraban cumpliendo tareas de seguridad en el perímetro externo del Hospital Nodal Regional Sur.

De acuerdo con la imputación, J.E.F. llegó acompañado por otro hombre que todavía no fue identificado y les ofreció 100 mil pesos a los agentes para que apagaran las luces del móvil policial y abandonaran el lugar.

La Fiscalía sostuvo que los acusados les advirtieron que, si no se retiraban, comenzarían a disparar contra el patrullero. También les habrían dicho que su presencia estaba “estorbando a los clientes”.

Mientras formulaba las amenazas, el imputado se habría llevado una mano a la cintura y realizado ademanes como si tuviera un arma de fuego.

Persecución, detención y más amenazas

Tras el episodio, el hombre intentó escapar, pero fue detenido luego de una breve persecución. Una vez aprehendido, volvió a amenazar a los policías y les dijo que les dispararía cuando recuperara la libertad.

Durante la requisa, los agentes le secuestraron 120.900 pesos en efectivo. El otro hombre que lo acompañaba no fue identificado y continúa siendo buscado en el marco de la investigación.

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