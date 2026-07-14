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Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

El choque entre argentinos e ingleses por las semifinales del Mundial 2026 está enmarcado en una histórica rivalidad tanto dentro como fuera de la cancha

14 de julio 2026 · 16:49hs
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Los hinchas argentinos suelen llevar banderas argentinas con menciones especiales para las Islas Malvinas

Los hinchas argentinos suelen llevar banderas argentinas con menciones especiales para las Islas Malvinas

Argentina enfrentará a Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026 este miércoles desde las 16. El partido paralizará a todo el país y será más que especial para los hinchas argentinos en Atlanta, sede del encuentro previo a la final. Los hinchas intentarán hacerse gigantes frente a los simpatizantes ingleses, ambos motivados por una rivalidad histórica. Sabiendo de esta situación, la FIFA recordó que no podrá haber mensajes que inciten al odio, racista, religioso ni político, es decir, no se podrán mencionar ni hacer alusión a las Islas Malvinas.

“No pueden ingresar con contenidos políticos. Banderas de Argentina sí, de Inglaterra sí, pero nada con un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, señaló la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en Now97.9. Ante la insistencia de las preguntas: “No van a poder entrar. Tendrán que dejar la bandera afuera”.

Monteoliva explicó que fue una decisión que se tomó del Centro Internacional de Cooperación Internacional en Estados Unidos donde se coordinó el operativo. En este sentido, la ministra señaló: “No podrán ingresar (con mensajes sobre las Islas Malvinas) ya que es un contenido político. Se estableció que no puede haber elementos con contenido político visibles. Esto se decidió en la reunión como medida de seguridad”.

>> Leer más: Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

En este sentido, la funcionaria oriunda de Córdoba remarcó: “Argentina ni ningún país que no sea Estados Unidos tiene incidencia en la planificación, pero si es parte de las reuniones previas”.

Con respecto a las canciones que hablan de los soldados argentinos caídos en las Islas Malvinas o hacen alusión a Inglaterra como “ladrón”, la ministra de Seguridad de la Nación se sinceró: “Es más complicado porque no podés taparle la boca a la gente”.

Un diputado santafesino salió al cruce

Tras las declaraciones de Monteoliva, el diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, fustigó a la ministra: “Curiosa idea de soberanía ¿no?”.

“Para algunos, una bandera argentina con las Malvinas resulta “provocativa”. Yo creía que lo provocador era resignar nuestras convicciones para no incomodar a otros”, agregó Giuliano a través de su cuenta de X.

>> Leer más: El documental El Partido revive el Argentina-Inglaterra de México 1986: dónde verlo en Rosario

El legislador por el peronismo se mostró “preocupado” por la naturalización desde el gobierno argentino “la expresión de nuestra soberanía deba ocultarse”.

Giuliano aseguró: “Sobre Malvinas no puede haber titubeos. Las Malvinas son argentinas. Siempre. Y a la soberanía se la defiende todos los días y en todos los ámbitos”.

Detalles del operativo Argentina-Inglaterra

Monteoliva reveló cuáles fueron las decisiones que tomó el área de Seguridad de Estados Unidos y las consideraciones especiales para este encuentro entre Argentina-Inglaterra.

Para el partido por las semifinales en Atlanta habrá un refuerzo de policías y agentes de seguridad privada, según Monteoliva, serán “1600 agentes del Estado de Georgia, seguridad privada y oficiales interjurisdiccionales”.

Además, distinto al resto de los partidos del mundial, los agentes de la policía conducirán a los simpatizantes argentinos por un ingreso, la puerta 4, y a los ingleses por otro, la puerta 3. En los otros 103 partidos del mundial, los hinchas de ambas selecciones tenían el ingreso libre al estadio. “La FIFA tiene como criterio la integración de los espectadores, la valoración dio que sea por distintas puertas”, dijo Monteoliva.

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