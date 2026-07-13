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Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite y la fecha límite

Arca abrió el período para actualizar la categoría de los pequeños contribuyentes y explicó quienes deben realizarlo. En esta nota, todos los detalles

13 de julio 2026 · 12:53hs
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La recategorización del monotributo corresponde al primer semestre de este año.

La recategorización del monotributo corresponde al primer semestre de este año.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) habilitó la recategorización del monotributo correspondiente al segundo semestre de 2026. El trámite permanecerá disponible hasta el 5 de agosto, fecha límite para que los pequeños contribuyentes actualicen su categoría si registraron cambios en su actividad.

La recategorización se realiza dos veces por año y permite verificar si el monotributista continúa dentro de la categoría vigente o si debe subir o bajar de escala según los parámetros establecidos por el régimen simplificado.

La nueva categoría comenzará a regir desde el próximo mes, tal como establece la normativa vigente para la recategorización correspondiente al semestre cerrado en junio.

Arca mantiene disponible la modalidad de recategorización simplificada, que utiliza la información de facturación registrada por el organismo para proponer automáticamente la categoría que corresponde al contribuyente.

Quiénes deben hacer la recategorización del Monotributo

No todos los monotributistas están obligados a completar el trámite.

La recategorización corresponde únicamente a quienes, durante los últimos 12 meses, registraron modificaciones en alguno de los parámetros que utiliza Arca para determinar la categoría.

Entre ellos se encuentran:

  • Los ingresos brutos facturados.
  • El consumo de energía eléctrica.
  • La superficie afectada a la actividad.
  • El monto de los alquileres del local o establecimiento.

Si alguno de estos datos cambió y supera o queda por debajo de los límites de la categoría vigente, el contribuyente deberá recategorizarse.

Por otro lado, la normativa prevé dos excepciones. No deberán realizar el trámite los contribuyentes que mantienen la misma categoría porque ninguno de sus parámetros se modificó y quienes llevan menos de seis meses de actividad desde la inscripción en el régimen simplificado.

>> Leer más: Deudas tributarias: más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Cómo hacer la recategorización del monotributo paso a paso

El trámite se realiza de manera totalmente online desde el portal de Arca.

Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar al sitio web de Arca con CUIT y Clave Fiscal.
  • Acceder al servicio Monotributo.
  • Seleccionar la opción "Recategorizarme".
  • Revisar la información de facturación que muestra el sistema.
  • Confirmar o corregir los datos vinculados con ingresos, alquileres, consumo eléctrico y superficie afectada a la actividad.
  • Verificar la categoría propuesta por el sistema.
  • Confirmar la recategorización y descargar el comprobante.

Al finalizar el procedimiento, el organismo genera el Formulario F.184 y habilita la nueva credencial de pago.

En caso de que el contribuyente estaba obligado a recategorizarse y no realizó el trámite antes del 5 de agosto, continuará inscripto en la categoría actual.

Sin embargo, si Arca detecta posteriormente que los parámetros de la actividad no coincidían con la categoría declarada, podrá realizar una recategorización de oficio, exigir el pago de las diferencias correspondientes y aplicar las sanciones previstas por la normativa.

Nuevas escalas del Monotributo desde agosto de 2026

La recategorización coincide con la actualización semestral de las escalas del Monotributo, que se ajustan por inflación de acuerdo con el mecanismo establecido por la ley.

Entre los cambios previstos, la categoría A elevará su límite anual de facturación a más de $12 millones, mientras que la categoría K permitirá ingresos superiores a $127 millones por año.

Arca ofrece distintos medios de pago para cancelar la cuota mensual:

  • Código QR: desde el Portal Monotributo se puede generar un código para pagar con billeteras virtuales compatibles.
  • Volante Electrónico de Pago (VEP): se genera con CUIT y Clave Fiscal y puede abonarse mediante home banking.
  • Billeteras virtuales: aplicaciones como Mercado Pago permiten pagar el servicio ingresando el CUIT.
  • Débito automático: puede adherirse una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito desde el portal de Arca o desde el banco.
  • Cajeros automáticos

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