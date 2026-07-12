Una camiseta gigante de Messi sobrevoló el cielo de Rosario La casaca, creada por la comuna de Serodino durante el Mundial de Qatar, fue desplegada este domingo por un helicóptero que recorrió la costanera y el Monumento 12 de julio 2026 · 21:38hs

En medio de la locura mundialista y con la selección argentina clasificada para semifinales del Mundial 2026, más de uno habrá pensado que había perdido la razón y que el mismísimo Lionel Messi surcaba el cielo de Rosario. Es que en la tarde de este domingo un helicóptero sobrevoló la ciudad donde nació el mejor jugador del mundo y desplegó una camiseta argentina gigante con el 10 en el pecho.

Para celebrar la victoria en cuartos de final ante Suiza, la enorme camiseta creada por la comuna de Serodino recorrió la costanera del río Paraná y pasó muy cerca del Monumento Nacional a la Bandera, donde en la madrugada hubo incansables festejos populares.

La casaca, que lleva la inscripción "Gracias, Leo, sos leyenda", mide 18 metros por 12 y pesa 60 kilos.

También funciona como cábala: fue creada durante el Mundial de Qatar 2022, por iniciativa de los trabajadores de la comuna de Serodino, los Bomberos Voluntarios y jóvenes que participan en talleres. "Quisimos poner a la selección argentina en lo más alto", sostuvo entonces el presidente comunal, Juan Pio Drovetta.