La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

El Canalla, que tuvo una gran renovación en su plantel, igualó sin goles, de local, en su primer partido en el Clausura Proyección

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El zaguero central Marco Vicente intenta una salida clara ante el asedio del jugador de San Lorenzo.

Central inició el torneo con un empate frente a San Lorenzo, en el predio de Arroyo Seco.

Arrancó el Clausura Proyección . Con un plantel renovado en gran parte, la reserva de Rosario Central jugó el primer partido del torneo que se disputará en este segundo semestre de 2026. Y fue empate sin goles ante San Lorenzo en la cancha principal del country de Arroyo Seco .

El equipo que dirige Mario Pobersnik dejó la sensación de haber merecido algo más que su rival. Pero generó pocas situaciones claras y las que tuvo no las pudo aprovechar.

En este nuevo torneo participan los 36 equipos que lo hicieron en el Apertura (los 30 de primera más 6 invitados), que están divididos en dos zonas de 18. Y Central participa nuevamente en el grupo A, compartiendo zona con los mismos rivales que tuvo en el torneo Apertura, disputado en el primer semestre.

El zaguero central Marco Vicente intenta una salida clara ante el asedio del jugador de San Lorenzo.

La formación canalla

Los elegidos para arrancar como titulares en Arroyo Seco por Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Sebastián Lago, Marco Antonio Vicente, Franco Castorani, Felipe Carnicero; Joaquín Espina, Juan Ignacio Guzmán; Paulo Bustos (61' Joaquín Ferraris) (ET Fausto López), Leonel Antúnez (83' Santiago Enrique), Ramiro Barrientos (61' Bautista Cantero); Ignacio Moreno (83' Juan Pablo Fías).

Mientras que los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Axel Fernández, Juan Scaglia, Elian Pizzi, Fabrizio Ávalos, Kevin Quiroz y Santiago Calvo.