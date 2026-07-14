La Capital | Ovación | Central

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

El Canalla, que tuvo una gran renovación en su plantel, igualó sin goles, de local, en su primer partido en el Clausura Proyección

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

14 de julio 2026 · 16:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Central inició el torneo con un empate frente a San Lorenzo

CARC Juveniles

Central inició el torneo con un empate frente a San Lorenzo, en el predio de Arroyo Seco.
El zaguero central Marco Vicente intenta una salida clara ante el asedio del jugador de San Lorenzo.

El zaguero central Marco Vicente intenta una salida clara ante el asedio del jugador de San Lorenzo.

Arrancó el Clausura Proyección. Con un plantel renovado en gran parte, la reserva de Rosario Central jugó el primer partido del torneo que se disputará en este segundo semestre de 2026. Y fue empate sin goles ante San Lorenzo en la cancha principal del country de Arroyo Seco.

El equipo que dirige Mario Pobersnik dejó la sensación de haber merecido algo más que su rival. Pero generó pocas situaciones claras y las que tuvo no las pudo aprovechar.

En este nuevo torneo participan los 36 equipos que lo hicieron en el Apertura (los 30 de primera más 6 invitados), que están divididos en dos zonas de 18. Y Central participa nuevamente en el grupo A, compartiendo zona con los mismos rivales que tuvo en el torneo Apertura, disputado en el primer semestre.

>>Leer más: Central lanzó la venta de abonos, exclusivos para socios, para el próximo torneo Clausura

El zaguero central Marco Vicente intenta una salida clara ante el asedio del jugador de San Lorenzo.

El zaguero central Marco Vicente intenta una salida clara ante el asedio del jugador de San Lorenzo.

La formación canalla

Los elegidos para arrancar como titulares en Arroyo Seco por Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Sebastián Lago, Marco Antonio Vicente, Franco Castorani, Felipe Carnicero; Joaquín Espina, Juan Ignacio Guzmán; Paulo Bustos (61' Joaquín Ferraris) (ET Fausto López), Leonel Antúnez (83' Santiago Enrique), Ramiro Barrientos (61' Bautista Cantero); Ignacio Moreno (83' Juan Pablo Fías).

Mientras que los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Axel Fernández, Juan Scaglia, Elian Pizzi, Fabrizio Ávalos, Kevin Quiroz y Santiago Calvo.

Noticias relacionadas
Axel Werner vuelve a vestir la pilcha de Central, tras su paso por Aldosivi.

Axel Werner pegó la vuelta a Central y será el reemplazante de Fatura Broun

Enzo Giménez llegó a Central como alternativa en el lateral derecho, pero de a poco se fue ganando un lugar en la ofensiva.

Central confirmó la salida de Enzo Giménez: continuará su carrera en el fútbol mexicano

Central jugó su segundo amistoso de pretemporada y fue triunfo ante San Lorenzo.

Central tuvo un buen día y venció a San Lorenzo en su segundo amistoso

Ángel Di María y Jáminton Campaz con la camiseta de Central que los une.

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Lo último

Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Las tarifas dinámicas, las promociones y la falta de un precio unificado obligan a comparar antes de cada viaje: para un mismo trayecto, la diferencia puede superar los $4.000.

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

La inflación perforó el 2% en junio por primera vez en 10 meses
Economía

La inflación perforó el 2% en junio por primera vez en 10 meses

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Policiales

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Ovación
La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Policiales
Narigón Vázquez, imputado por el crimen de Pillín, ahora fue procesado por narcotráfico
Policiales

Narigón Vázquez, imputado por el crimen de Pillín, ahora fue procesado por narcotráfico

Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

La Ciudad
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un anticipo de la primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un "anticipo" de la primavera

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

La madre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario
La Ciudad

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario
Ovación

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario

Nunca habíamos visto algo así, sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela
La Ciudad

"Nunca habíamos visto algo así", sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte
La Ciudad

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados
La Ciudad

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska
Política

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos
Información General

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
El Mundo

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Por Estefanía Niccia, médica psiquiatra
Salud

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba
La Región

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con la maquinita
Economía

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con "la maquinita"

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?