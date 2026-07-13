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Milei recibe a legisladores para reformar el Banco Central y terminar con "la maquinita"

El presidente quiere modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

13 de julio 2026 · 12:34hs
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Milei recibe a legisladores en la Casa Rosada: busca una reforma clave en el Banco Central

Milei recibe a legisladores en la Casa Rosada: busca una reforma clave en el Banco Central

El gobierno nacional retomó la actividad, motorizó la agenda legislativa y ya piensa en la reelección del presidente Javier Milei. Este lunes, el mandatario convocó nuevamente a diputados y senadores de La Libertad Avanza para actualizar el estado de situación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El intercambio tendrá lugar este lunes a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada para comenzar a delimitar la estrategia que deberá darse el oficialismo si quiere aprobar el proyecto que diseña el Presidente en coordinación con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Puntos a modificar

Con varios puntos por modificar, pero sin fecha de envío al Congreso ni estimación temporaria para su tratamiento, la nueva mesa política volverá a reunirse el martes. Aún sin horario, la plana mayor del poder deberá discutir la hoja de ruta y los plazos para motorizar la actividad en el Congreso en la previa al inicio de la etapa preelectoral.

“La Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero”, dijo en una entrevista en FM Now el presidente.

El punto más relevante en términos económicos es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central hacia el Tesoro, llamado coloquialmente "la maquinita". Milei explicó que se propone “la prohibición total y absoluta del financiamiento al fisco”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntala cambios en el Banco Central

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En la pandemia muchos bancos centrales a lo largo del mundo decidieron financiar a los gobiernos con emisión para enfrentar la caída de la actividad económica. Pero fue algo excepcional ya que normalizada la situación no se financió más al Estado.

En esta línea, también se quiere eliminar la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Tesoro, que en definitiva es otra de las vías de financiamiento que usaron todos los gobiernos. Como el balance del BCRA es en pesos pero tiene activos en dólares, la devaluación genera ganancias contables que el Central habitualmente le transfiere al Estado Nacional.

El Mundial 2026, el plazo definido por el oficialismo para adoptar las primeras definiciones, está próximo a llegar a su fin, por lo que la administración libertaria da los primeros pasos para concretar el objetivo de otros cuatro años de mandato.

"La prioridad es la reelección de Milei", plantearon desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a esta agencia. Desde la tribu que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, coinciden en la necesidad de trabajar por el mismo objetivo.

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