Lionel Messi se convertirá en el cuarto rosarino en enfrentar a Inglaterra en campenatos mundiales

El repaso de los futbolistas rosarinos que fueron protagonistas de un partido especial, a un día de la semifinal de la Copa del Mundo 2026

Lionel Messi jugará un partido especial para la selección argentina. El que le faltaba a la Pulga.

La historia entre la selección argentina y la de Inglaterra en los Mundiales fue protagonizada por rosarinos. Lionel Messi se sumará este miércoles a esa lista cuando juegue el partido de semifinales. El Diez no enfrentó a los ingleses ni siquiera en partidos oficiales ni en amistosos.

El capitán argentino se convertirá en el cuarto rosarino en medirse contra Inglaterra en un partido mundialista. Los anteriores fueron Federico Sacchi, Raúl Belén y Cristian González. Pero hubo muchos más que, si bien no son de Rosario, construyeron sus carreras en Newell's y Central.

Messi será el último rosarino en medirse contra la selección inglesa en un Mundial. Los primeros nacidos en la ciudad que enfrentaron a los británicos fueron Federico Sacchi y Raúl "La Bruja" Belén.

Sacchi y Belén formaron parte del conjunto titular argentino que perdió contra Inglaterra por 3 a 1 en la 2ª fecha de la fase de grupos del Mundial de Chile 1962.

Sacchi era un distinguido zaguero que en ese Mundial jugó de volante central. Mientras que la Bruja Belén era puntero izquierdo. Ambos dieron sus primeros pasos en Newell's y en el momento que se disputó la Copa del Mundo estaban en Racing.

El casildense Marcelo Pagani, que trascendió en Central, integró esa selección pero no fue incluido entre los titulares.

Ningún rosarino el día de la roja a Rattin

En el Mundial de Inglaterra 1966, hubo otro partido contra el seleccionado local. Fue por los cuartos de final y Argentina perdió 1 a 0. Ese día fue el de la histórica expulsión de Antonio Rattin.

En esa ocasión no jugó ningún rosarino, aunque a Jorge Solari, que fue titular, se lo puede considerar deportista de la ciudad.

Es que el Indio Solari nació en Buenos Aires pero su formación como futbolista fue en Newell's, donde debutó en la primera división.

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En esa delegación argentina, el único rosarino era José Omar Pastoriza. No jugó y tampoco fue al banco, porque en esos años todavía no existían los cambios durante los partidos.

Tampoco tuvieron presencia los rosarinos en la mítica victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2 a 1 con los goles de Diego Maradona por los cuartos de final del Mundial de México 1986.

La selección contaba con un único rosarino en México, Sergio Almirón, de Newell's. Pero no fue al banco, como tampoco Héctor Zelada, de Maciel, surgido en Central.

Sí fue titular contra los ingleses Jorge Valdano, de Las Parejas, y Ricardo Giusti, de Albarellos, ambos surgidos en Newell's.

Tampoco tuvo rosarinos el triunfo de la selección argentina ante Inglaterra por 4 a 3 en la definición por penales, tras igualar 2-2, por los octavos de final del Mundial de Francia 1998.

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Esa selección contó con varios jugadores que nacieron de los clubes rosarinos. El entrerriano José Chamot y el reconquistense Gabriel Batistuta, ex-Central y ex-Newell's, respectivamente, estuvieron entre los titulares contra los ingleses.

En tanto, permanecieron en el banco Roberto Sensini (General Lagos), Abel Balbo (Empalme Villa Constitución) y Pablo Paz (Bahía Blanca), todos con pasado en Newell's, y Marcelo Delgado (Capitán Bermúdez), ex-Central.

El Kily González, presente en Corea-Japón 2002

En el Mundial de Corea-Japón 2002, Cristian González fue el único rosarino que participó de la derrota de Argentina contra Inglaterra por 1 a 0.

Aparte del Kily González, que salió de Central, hubo otro rosarino, con formación canalla, en el plantel aunque fue suplente: el arquero Roberto Bonano.

En ese partido también fueron titulares Mauricio Pochettino, de Murphy, y Batistuta, ambos de la cantera de Newell's. Mientras que estuvo en el banco Chamot.