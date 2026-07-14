En la Casa Rosada afirman que el viceministro de Justicia fue al Mundial por una "decisión personal"

El vocero Ravier explicó que no hubo una prohibición, pero advirtió que el presidente instruyó a no viajar a los funcionarios con rango de ministros

El viceministro de Justicia nacional, Santiago Viola, viajó al Mundial por una “decisión personal”, para lo cual “se tomó cuatro días de licencia” , explicó este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier , en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Ravier aclaró que el presidente Javier Milei sólo instruyó a no asistir al Mundial a los funcionarios con rango de ministros, pero no a los que tienen cargos inferiores .

El vocero se refirió de ese modo a las publicaciones periodísticas que reflejaron fotos de Viola el sábado pasado en el Kansas City Stadium (Estados Unidos), donde la selección argentina derrotó por 3 a 1 a Suiza y clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo .

Varios medios dijeron que Viola había desobedecido una orden expresa de Milei de no ir al Mundial , luego de la crisis que provocó el exjefe de Gabinete Manuel Adorni , investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos.

En respuesta a eso, el vocero dijo que “tanto el primer mandatario como (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei, y también los ministros, hicieron un compromiso de no ir al Mundial", pero de inmediato aclaró: "No hubo ningún pedido a todos los funcionarios para que no asistan".

Respecto del viaje de Viola, Ravier señaló que se trató de "una decisión personal" del funcionario, que "tomó cuatro días de licencia" para asistir al Mundial.

Sobre si hubo otros funcionarios con rango inferior al de ministros que hayan asistido a partidos del Mundial, el vocero señaló escuetamente: "No sabría responder quiénes o cuántas personas decidieron viajar".

Viola es una figura clave dentro de La Libertad Avanza (LLA), al que consideran un hombre de confianza de Karina Milei.

Antes de asumir como viceministro de Justicia, en marzo pasado, se desempeñó como el apoderado del partido durante las elecciones nacionales.