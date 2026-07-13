Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Con el tanto de penal de Juan Vieyra, el equipo de la familia Messi empató ante el Tambero y sigue entre los tres primeros de la Zona B en la Primera C

Primera C. Leones FC cae ante Claypole, en el marco de la 19ª en la Zona B. Manuel Gaitán anotó el gol de los tamberos.

Primera C. Juan Ignacio Vieyra con un tiro penal puso el 1 a 1 ante Claypole.

Leones FC empató ante Claypole por 1 a 1, en el cierre de la 19ª fecha de la Primera C . Manuel Gaitán a los 11' anotó para el Tambero y sobre los 36' Juan Ignacio Vieyra con un tiro penal igualó el encuentro. Con este resultado, el equipo de la familia Messi continúa entre los tres primeros en la Zona B .

Los dirigidos por Franco Ferlazzo llegaban a este cotejo con una igualdad ante El Porvenir (0-0) en Gerli y derrota ante Central Ballester (1-0) en Arroyo Seco.

El trámite comenzó con los dos equipos con una vocación ofensiva. A los 7' avisó Gonzalo Gómez con un remate que salió por arriba por el travesaño.

Los locales en la primera llegada a los 10, Landaburu exigió con un tiro potente a Lucas Alegre, quien en gran reacción mando el balón al tiro de esquina. Y tras la salida del córner ejecutado por Paiva, Gaitán puso el 1 a 0.

La visita pudo reaccionar, comenzaron a aparecer los mediocampistas y el fútbol de Vieyra. Sobre los 28', Vieyra realizó una excelente jugada cedió para Britos y el delantero remató desviado.

Leones FC llegó a la igualdad

Leones siguió manejando el trámite y a los 36' Larrosa le cometió infracción a Benítez dentro del área, Rodrigo Villalba sancionó penal y Vieyra con un potente remate marcó la justa igualdad.

El resto del partido fue parejo, no se generaron situaciones sobre los arcos y así se fueron al descanso con el resultado igualado 1-1.

Un complemento chato y aburrido

El complemento hasta los 65 minutos fue chato y aburrido. A nadie se le cayó un idea para romper el empate. En este lapso los arqueros Cabrera y Alegre fueron espectadores de lujos.

Sobre los 68', llegó el zapatazo de Franco Tanneur desde 35 metros y el golero local se tuvo que exigir para mandar el balón al córner.

Claypole llegó de contra

En la contra, Paiva le birló la pelota a Benítez en el mediocampo, encaró a Alegre y su remate fue rechazado por Giménez, quien mandó el balón al córner.

Después el trámite volvió a caer en un pozo, los equipos se prestaron el balón, se conformaron con la igualdad y hasta que llegó el pitazo de Rodrigo Villalba para dar finalizado un segundo tiempo para el olvido.

Leones se trajo un punto ante el Tambero

Leones FC reaccionó a tiempo con el tanto de Vieyra y ante el Tambero se trajo un punto para seguir en los primeros puestos, donde Cañuelas y Luján son los líderes de la Zona B. En la próxima fecha otra vez será visitante el lunes a las 15 ante Centro Español.

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Formaciones

Claypole 1: Joaquín Cabrera; Federico Cruz, Manuel Gaitán, Nahuel Larrosa, Rodrigo Ortíz; Julián Genez, Sergio Alfonzo. Sergio Acosta, Axel Paiva; Valentín Hiriart y Marcos Landaburu. DT: Santiago Fleitas.

Leones FC 1: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Juan Ignacio Vieyra y Gonzalo Gómez; Gustavo Britos y Gonzalo González. DT : Franco Ferlazzo.

Arbitro: Rodrigo Villalba