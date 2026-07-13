Primera C: Leones FC igualó en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Leones FC empató ante Claypole por 1 a 1, en el cierre de la 19ª fecha de la Primera C. Manuel Gaitán a los 11' anotó para el Tambero y sobre los 36' Juan Ignacio Vieyra con un tiro penal igualó el encuentro. Con este resultado, el equipo de la familia Messi continúa entre los tres primeros en la Zona B .
Los dirigidos por Franco Ferlazzo llegaban a este cotejo con una igualdad ante El Porvenir (0-0) en Gerli y derrota ante Central Ballester (1-0) en Arroyo Seco.
El trámite comenzó con los dos equipos con una vocación ofensiva. A los 7' avisó Gonzalo Gómez con un remate que salió por arriba por el travesaño.
Claypole abrió el marcador
Los locales en la primera llegada a los 10, Landaburu exigió con un tiro potente a Lucas Alegre, quien en gran reacción mando el balón al tiro de esquina. Y tras la salida del córner ejecutado por Paiva, Gaitán puso el 1 a 0.
La visita pudo reaccionar, comenzaron a aparecer los mediocampistas y el fútbol de Vieyra. Sobre los 28', Vieyra realizó una excelente jugada cedió para Britos y el delantero remató desviado.
Leones FC llegó a la igualdad
Leones siguió manejando el trámite y a los 36' Larrosa le cometió infracción a Benítez dentro del área, Rodrigo Villalba sancionó penal y Vieyra con un potente remate marcó la justa igualdad.
El resto del partido fue parejo, no se generaron situaciones sobre los arcos y así se fueron al descanso con el resultado igualado 1-1.
Un complemento chato y aburrido
El complemento hasta los 65 minutos fue chato y aburrido. A nadie se le cayó un idea para romper el empate. En este lapso los arqueros Cabrera y Alegre fueron espectadores de lujos.
Sobre los 68', llegó el zapatazo de Franco Tanneur desde 35 metros y el golero local se tuvo que exigir para mandar el balón al córner.
Claypole llegó de contra
En la contra, Paiva le birló la pelota a Benítez en el mediocampo, encaró a Alegre y su remate fue rechazado por Giménez, quien mandó el balón al córner.
Después el trámite volvió a caer en un pozo, los equipos se prestaron el balón, se conformaron con la igualdad y hasta que llegó el pitazo de Rodrigo Villalba para dar finalizado un segundo tiempo para el olvido.
Leones se trajo un punto ante el Tambero
Leones FC reaccionó a tiempo con el tanto de Vieyra y ante el Tambero se trajo un punto para seguir en los primeros puestos, donde Cañuelas y Luján son los líderes de la Zona B. En la próxima fecha otra vez será visitante el lunes a las 15 ante Centro Español.
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Formaciones
Claypole 1: Joaquín Cabrera; Federico Cruz, Manuel Gaitán, Nahuel Larrosa, Rodrigo Ortíz; Julián Genez, Sergio Alfonzo. Sergio Acosta, Axel Paiva; Valentín Hiriart y Marcos Landaburu. DT: Santiago Fleitas.
Leones FC 1: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Juan Ignacio Vieyra y Gonzalo Gómez; Gustavo Britos y Gonzalo González. DT : Franco Ferlazzo.
Arbitro: Rodrigo Villalba