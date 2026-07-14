Investigan cómo murió un futbolista de Sudáfrica que jugó tres partidos del Mundial

La policía de Ciudad del Cabo inició una pesquisa para tratar de determinar qué pasó con el jugador, de 25 años

La policía de Sudáfrica informó que abrió una investigación sobre la muerte del futbolista Jayden Adams, quien jugó en el Mundial 2026 para la selección de ese país. El cuerpo de Adams fue hallado el fin de semana pasado en una propiedad en la ciudad de Ciudad del Cabo.

Adams, de 25 años, murió dos semanas después de ayudar a Sudáfrica a alcanzar la fase eliminatoria de un Mundial por primera vez en su historia.

Las autoridades sudafricanas todavía no revelaron cuál fue la causa de la muerte del futbolista. Aunque en principio muchos dieron por hecho que se trató de un suicidio, la policía todavía no cerró el caso.

La policía central de Ciudad del Cabo abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo. Las circunstancias que rodean este incidente están siendo investigadas, informó el cuerpo policial.

La policía informó que el cuerpo fue descubierto en una propiedad en el barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, alrededor de las 11 de la mañana del sábado, pero no dio más detalles.

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El padre de Adams, Juanito Adams, declaró a la cadena de televisión sudafricana eNCA que la familia estaba a la espera de los resultados de la autopsia y que aún no había hecho planes para el funeral.

"Como todos saben, fue una muerte prematura. La familia está luchando por asimilarlo", dijo Adams. Y agregó: "No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no será así. Simplemente aprendes a vivir con ello".

Adams participó en los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica, que logró su mejor actuación en Copas del Mundo. No jugó en la derrota por 1-0 ante Canadá en los dieciseisavos de final, el 28 de junio.

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Piden discreción y compasión al hablar del tema

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, declaró que Adams había jugado el partido de la fase de grupos de su equipo contra la República Checa horas después de enterarse del fallecimiento de su abuela. McKenzie pidió al público y a los medios de comunicación que actuaran con discreción y compasión, y que no especularan sobre la causa de la muerte de Adams mientras las autoridades llevan a cabo la investigación.

El sábado se guardaron momentos de silencio y se rindieron homenajes a Adams en los partidos de cuartos de final del Mundial entre Inglaterra y Noruega, y entre Argentina y Suiza.