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Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Las redes sociales encendieron la previa con humor, referencias históricas y guiños a una rivalidad que vuelve a trascender lo futbolístico.

14 de julio 2026 · 17:24hs
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Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

A contramano del mensaje que intentó instalar Lionel Scaloni, quien remarcó ante la prensa que el cruce con Inglaterra es “sólo un partido”, las redes sociales convirtieron la previa de la semifinal en un escenario cargado de historia, símbolos patrios y referencias a Malvinas.

Desde que Argentina aseguró su clasificación entre los cuatro mejores del Mundial 2026, comenzaron a multiplicarse los memes, videos y publicaciones que reavivaron una de las rivalidades más intensas del fútbol internacional. El conflicto bélico de 1982 y el reclamo permanente por la soberanía de las Islas Malvinas volvieron a aparecer como telón de fondo de este encuentro deportivo.

La temperatura había comenzado a subir apenas terminó el triunfo frente a Suiza. Mientras la selección celebraba el pase a semifinales, desde las tribunas volvió a escucharse el clásico canto “el que no salta es un inglés”, una consigna que desde hace décadas acompaña los enfrentamientos entre ambos seleccionados.

En la misma línea reapareció con fuerza otra frase cargada de significado: “Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”. La letra, repetida en canciones, publicaciones y montajes difundidos en redes sociales, volvió a ocupar un lugar central en las horas previas al partido.

Los memes recuperaron imágenes históricas, escenas de antiguos enfrentamientos futbolísticos y referencias a la guerra de Malvinas. La creatividad de los usuarios mezcló humor, memoria y fervor deportivo para alimentar una previa que promete crecer a medida que se acerque la hora del encuentro.

El contexto convierte al partido entre Argentina e Inglaterra en mucho más que una semifinal. Aunque Scaloni buscó bajarle el tono y concentrar la atención en el juego, en las tribunas y en las redes sociales la historia volvió a hacerse presente.

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