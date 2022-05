Lionel Messi contó la historia inédita del homenaje a Maradona con la camiseta de Newell's

Lionel Messi siempre sorprendió al mundo. Por sus goles, sus gambetas y logros deportivos, pero hubo un hecho que también emocionó a todos. Y más aún a los hinchas de Newell 's y fanáticos de Diego Maradona que lloraban la partida del mejor jugador del mundo. En su primer gol tras la partida del Diez, la Pulga lo festejó de una particular manera con el fin de recordarlo por siempre.

Claro que nunca la Pulga había relatado cómo fue toda la previa, obviamente pensada con cautela con el fin de brindarle un homenaje a Diego. "Voy a contar una cosa del festejo que no la conté. La noche anterior al partido (28 de noviembre de 2020) estaba acostado en la cama, con Antonela y le decía: «Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo». Y yo tengo la parte del museo, con los trofeos, camisetas. Fui a ver qué hay: fui a buscar una camiseta de la selección o algo", relató Messi en una entrevista con TyC Sports.

"Subí al lugar donde está todo y hay una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justo estaba abierta. Había una silla y arriba estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí (la camiseta) en realidad, ni me acordaba que la tenía. Y la vi así y dije: «Ya está». Fue increíble", sorprendió Messi con la historia del homenaje y la elección de la rojinegra que había usado Maradona.

https://twitter.com/TyCSports/status/1531284498813427713

LO QUE LEO NUNCA CONTÓ de su homenaje al 10: Messi explicó cómo eligió esa histórica camiseta de #Newells y conmovió a todos. pic.twitter.com/LUFdGvo5QK — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

En ese momento la Pulga no estaba convirtiendo goles y justo en ese partido se le dio la chance. "No era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol. Y después de la nada apareció esa jugada", cerró su relato la Pulga.