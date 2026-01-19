La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

El equipo de Fútbol para Amputados de Central disputará la primera edición de la Copa Libertadores de la especialidad y se está realizando una colecta solidaria.

Rosario Central tiene por delante en 2026 su participación en la Copa Libertadores de la rama masculina que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Pero además se llevará a cabo otra competencia similar de Fútbol para Amputados, también en el ámbito de la Conmebol.

Los canallas cuentan con el único equipo de la ciudad y de la provincia de Santa Fe de Fútbol para Amputados, que se clasificó para jugar la primera edición de la Copa Libertadores. La misma se llevará a cabo en San Pablo y para asistir se necesita la colaboración de todos los rosarinos, para que el primer equipo canalla pueda viajar al torneo y representar a la ciudad.

Se está juntando el dinero para comprar los 18 pasajes aéreos necesarios para participar. El alias para colaborar es Guerreros.Amputados a nombre de Héctor Travagliante, de Banco Galicia.

El medio partidario de Canayas Unidos TV, inició junto a exdirectores técnicos y futbolistas del club una movida solidaria que también cuenta con la colaboración del exconcejal Carlos Comi y personalidades del mundo futbolístico.

Central, un múltiple campeón

Los auriazules comenzaron a competir a finales del 2016. El equipo fue campeón en 2017 de la primera Liga Nacional de Fútbol para Amputados. Luego, en los años siguientes, repitieron el primer puesto en dos oportunidades. Es el equipo más ganador del país con tres Ligas y otros dos torneos nacionales.

Gracias al último título obtenido en 2024, logró la clasificación a la 1ª edición de la Copa Libertadores de Fútbol para Amputados, que se disputará del 1º al 8 de febrero de 2026 en San Pablo.

El director técnico, Cristian Buschiazzo, y todo el equipo se encuentran en búsqueda de aportes públicos y privados para poder afrontar los costos de 18 pasajes que les permitan representar Central, a la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe en este evento tan relevante de carácter internacional.

image

"Queremos cumplir un sueño"

Buschiazzo comentó en Canayas Unidos TV: “Al ser la primera edición de esta Copa Libertadores, la organización se complica un poco. La idea era jugarla en noviembre de 2025, pero los costos de los pasajes eran más elevados, por lo cual se va a disputar ahora en febrero. Se planteó esta situación a la Consfa (Confederación Sudamericana de Fútbol para Amputados) y aceptaron el cambio de fecha.

El técnico añadió: “Necesitamos que al menos 2.000 canallas colaboren con cinco mil pesos para poder cumplir nuestro sueño”.