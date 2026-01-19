La Capital | Ovación | Central

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

El equipo de Fútbol para Amputados de Central disputará la primera edición de la Copa Libertadores de la especialidad y se está realizando una colecta solidaria.

19 de enero 2026 · 17:11hs
El equipo de Central de Fútbol para Amputados. 

El equipo de Central de Fútbol para Amputados. 

Rosario Central tiene por delante en 2026 su participación en la Copa Libertadores de la rama masculina que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Pero además se llevará a cabo otra competencia similar de Fútbol para Amputados, también en el ámbito de la Conmebol.

Los canallas cuentan con el único equipo de la ciudad y de la provincia de Santa Fe de Fútbol para Amputados, que se clasificó para jugar la primera edición de la Copa Libertadores. La misma se llevará a cabo en San Pablo y para asistir se necesita la colaboración de todos los rosarinos, para que el primer equipo canalla pueda viajar al torneo y representar a la ciudad.

Se está juntando el dinero para comprar los 18 pasajes aéreos necesarios para participar. El alias para colaborar es Guerreros.Amputados a nombre de Héctor Travagliante, de Banco Galicia.

El medio partidario de Canayas Unidos TV, inició junto a exdirectores técnicos y futbolistas del club una movida solidaria que también cuenta con la colaboración del exconcejal Carlos Comi y personalidades del mundo futbolístico.

Leer más: Central anunció que vuelven a operar al defensor Juan Cruz Komar por un problema coronario

Central, un múltiple campeón

Los auriazules comenzaron a competir a finales del 2016. El equipo fue campeón en 2017 de la primera Liga Nacional de Fútbol para Amputados. Luego, en los años siguientes, repitieron el primer puesto en dos oportunidades. Es el equipo más ganador del país con tres Ligas y otros dos torneos nacionales.

Gracias al último título obtenido en 2024, logró la clasificación a la 1ª edición de la Copa Libertadores de Fútbol para Amputados, que se disputará del 1º al 8 de febrero de 2026 en San Pablo.

El director técnico, Cristian Buschiazzo, y todo el equipo se encuentran en búsqueda de aportes públicos y privados para poder afrontar los costos de 18 pasajes que les permitan representar Central, a la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe en este evento tan relevante de carácter internacional.

image

"Queremos cumplir un sueño"

Buschiazzo comentó en Canayas Unidos TV: “Al ser la primera edición de esta Copa Libertadores, la organización se complica un poco. La idea era jugarla en noviembre de 2025, pero los costos de los pasajes eran más elevados, por lo cual se va a disputar ahora en febrero. Se planteó esta situación a la Consfa (Confederación Sudamericana de Fútbol para Amputados) y aceptaron el cambio de fecha.

Leer más: Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

El técnico añadió: “Necesitamos que al menos 2.000 canallas colaboren con cinco mil pesos para poder cumplir nuestro sueño”.

Noticias relacionadas
El rosarino Alejo Funes fue el goleador de la 4ª de AFA de Juveniles B.

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Luca Langoni festeja un gol en Boca. El delantero juega en la MLS y a Central le interesa.

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central se pone a punto para un año plagado de competencias en el plano local e internacional.

Los cambios de esquema del Central de Almirón y los nueves prendidos en el ataque

Alexis Soto fue confirmado como cuarto refuerzo de Central tras su salida de Defensa y Justicia.

Central confirmó un cuarto refuerzo: competencia directa para Sández en el lateral 

Ver comentarios

Las más leídas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Lo último

Central y Newells tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

Central y Newell's tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Tamara G., imputada por el robo a la mujer de 86 años, solicitó los servicios del cerrajero como una clienta más. No encontraron pruebas que los vinculen. El juez dispuso su liberación.

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas
Policiales

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón
Economía

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Ovación
La otra Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas
Ovación

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

La otra Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newells ni en Central

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Policiales
La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

La Ciudad
Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas
Información General

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante
Ovación

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica