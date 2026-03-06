Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

El volante canalla es uno de los mejores del campeonato y las estadísticas avalan los elogios. No obstante, se perderá el partido ante Argentinos Juniors

Franco Ibarra es uno de los jugadores de mejor rendimiento del torneo Apertura . El volante central no solo luce a la vista por sus producciones, sus números en estas primeras ocho fechas del campeonato son notables y, en muchos casos, colaboraron para que Rosario Central lidere estadísticas de equipo .

Estas cifras están vinculadas, en particular, a cuestiones defensivas, como tacles ganados y también faltas recibidas . Sí, aunque parezca difícil de creer, además de ser un gran recuperador de pelotas, Ibarra es el futbolista auriazul que más faltas recibió a lo largo del torneo .

El mediocampista llegó a Arroyito en silencio , proveniente de la Major League Soccer (MLS), en el mercado de pases de verano de 2024 , en los primeros días de enero. Nacido futbolísticamente en Argentios Juniors , donde se formó y debutó como profesional, venía de jugar en Atlanta United y Toronto.

En Central lo apuntaron para repatriarlo y, desde su arribo a Rosario, se fue ganando un lugar en el equipo titular. El volante se consolidó en 2025, bajo la conducción técnica de Ariel Holan, y en poco más de dos años ya disputó 79 encuentros oficiales .

Ibarra Di Maria Central clasico Ibarra y Di María fueron protagonistas del clásico frente a Newell's. Marcelo Bustamante / La Capital

Listo para cumplir 25 años en abril próximo, Ibarra se convirtió en una pieza indispensable en el mediocampo del equipo que ahora dirige Jorge Almirón, y los números de su producción en este Apertura respaldan el elogioso concepto.

Las estadísticas de Franco Ibarra en el Apertura

Ibarra jugó 7 de los 8 partidos de este torneo, ya que fue preservado en la antesala del clásico cuando los auriazules vencieron a Gimnasia en La Plata por 2 a 1. Ese día, con 4 amarillas acumuladas, integró el banco y no sumó minutos.

La quinta amonestación llegó igual, pero ante Newell's, en la fecha siguiente. Por esto, el mediocampista, que es uno de los más amonestados del torneo junto al defensor de Estudiantes Leonardo González Pirez y el delantero de Barracas Central Fernando Bruera, no podrá jugar el miércoles que viene en La Paternal frente a Argentinos Juniors.

>> Leer más: Central: Jorge Almirón ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

En cuanto a sus números en el torneo, Ibarra es líder en faltas recibidas y tacles ganados. En los 7 partidos que lleva jugados, al volante le cometieron 27 infracciones. En este rubro, el ex Toronto es seguido de cerca por el mediocampista de Talleres, Matías Galarza (24), y el volante ofensivo de Instituto, Alex Luna (23).

Dentro del plantel de Central, detrás de Ibarra aparecen Ángel Di María y Alejo Veliz, apenas con 12 faltas recibidas. Además, el Canalla es el equipo al que más infracciones le cometieron (129) en estas 8 jornadas del torneo, seguido por Boca (118) y Huracán (116).

Ibarra Central clasico Marcelo Bustamante / La Capital

>> Leer más: En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

En el top del fútbol argentino

Con 23 tacles ganados, Ibarra es el top de ese ranking en el fútbol argentino. En este rubro, en el que Central está en el cuarto escalafón, al 5 canalla lo siguen de cerca el lateral derecho de Newell's, Armando Méndez (22), y el marcador de punta izquierda de Boca, Lautaro Blanco (21).

Además, y aunque ya sumó la quinta amarilla, Ibarra comete pocas faltas, hasta ahora fueron 9. El que más infracciones cometió del equipo auriazul en esta primera mitad de campeonato fue Enzo Giménez, con 17; lo que lo ubica en el sexto lugar del torneo en este punto, tabla que encabeza el delantero ecuatoriano de Huracán Jordy Caicedo (22)

Central es el equipo que acertó más intercepciones de balón en este torneo y uno de los responables de ese éxito estadístico es Ibarra. Los auriazules lograron 99 intercepciones, y de ellas 17 fueron de Ibarra, que en el ranking individual aparece cuarto. Los mejores en este rubro son: el defensor Facundo Mansilla de Central Córdoba de Santiago del Estero (22), el lateral Lucas Souto de Defensa y Justicia (20) y el también lateral Federico Álvarez de Tigre (18).