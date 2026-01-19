La Capital | Ovación | Central

Central confirmó a su cuarto refuerzo: competencia directa para Sández en el lateral izquierdo

A días del inicio del Apertura, el Canalla hizo oficial la llegada de Alexis Soto, quien llega a préstamo desde Defensa y Justicia

19 de enero 2026 · 12:22hs
Alexis Soto fue confirmado como cuarto refuerzo de Central tras su salida de Defensa y Justicia.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Alexis Soto fue confirmado como cuarto refuerzo de Central tras su salida de Defensa y Justicia.

Rosario Central confirmó su cuarto refuerzo para la temporada 2026, a días del comienzo del torneo Apertura. Tras la búsqueda de un lateral izquierdo para pelear el puesto con Agustín Sández, el club de Arroyito hizo oficial la llegada de Alexis Soto desde Defensa y Justicia.

El defensor de 32 años dejó el Halcón a préstamo y se marchó de Florencio Varela luego de cinco temporadas. El zurdo será una de las alternativas de Jorge Almirón para la línea de fondo, donde ya tuvo también a Gastón Ávila como refuerzo para la zaga central.

Soto comenzó su carrera profesional en Dock Sud, formándose como futbolista del ascenso. Estudiantes lo fichó en 2014 pero, luego de pasar un año en la reserva del Pincha, partió rumbo a Banfield, donde sumó sus primeros pasos en la máxima división del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2013262931505381829?s=20&partner=&hide_thread=false

Refuerzo con experiencia para Central

En el Taladro, el lateral supo destacarse y ganarse el interés de varios clubes, hasta que Racing compró el 100% de su pase en 2017. En la Academia fue campeón de la Liga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019. Finalmente, cuatro años más tarde, el defensor recaló en Defensa y Justicia.

>> Leer más: Central ahora le da prioridad a los zagueros formados en sus divisiones inferiores

De esta manera, Soto se suma a Vicente Pizarro, Gastón Ávila y Jeremías Ledesma como el cuarto refuerzo del Canalla en este mercado de pases, de cara a un año con múltiples competencias por delante y el foco puesto en la Copa Libertadores.

