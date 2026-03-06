La Capital | Ovación | Central

Central: Jorge Almirón ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Desde el regreso del canalla a primera, todos los entrenadores, a excepción de Cocca, ganaron al menos uno. El actual DT es el décimo en lograrlo

Por Elbio Evangeliste

6 de marzo 2026
Jorge Almirón tuvo un debut en el clásico rosarino con el pie derecho. Central lo ganó por 2 a 0.

Un clásico casi siempre tiene ganadores y perdedores y este que se jugó el pasado domingo en el Parque no fue la excepción. Todo Central festejó, pero individualmente el gran ganador fue Jorge Almirón. El entrenador canalla logró el triunfo más importante desde que llegó a Arroyito, pero no sólo eso, sino que se metió en el selecto grupo de los entrenadores que ganaron un clásico en estos últimos años.

El historial del clásico es extenso, se sabe, pero hay un pedazo de la historia que más se recuerda, que inicia desde el regreso de Central a primera división, luego de penar tres años en la Primera B Nacional.

Pero, además, ese fue el período en el que el Canalla más ventaja logró sacar sobre su eterno rival. Y Almirón pasó a formar parte de ese conjunto de técnicos que se dieron el lujo de ganar al menos un clásico. Antes de él, nueve entrenadores habían logrado lo mismo. El único que no pudo dar ese paso fue Diego Cocca.

La dirigencia de Central fue en busca de Almirón para llevar adelante un nuevo proceso, que se haga extensivo en el tiempo y el resultado en el clásico no iba a cambiar el pensamiento de los dirigentes, al menos por cómo había llegado el Canalla a este partido. Pero un resultado adverso lo hubiera puesto en un lugar incómodo.

>>Leer más: En Central, Marco Ruben abre las alas pensando en el ansiado redebut con la camiseta canalla

Para Almirón era una prueba de fuego

Se insiste, Almirón no tenía que demostrar absolutamente nada en esos 90 minutos frente a Newell’s, pero teniendo en cuenta lo hecho por todos los técnicos anteriores el clásico era algo así como una prueba de fuego.

Y el gran resultado que logró su equipo le sirvió a él en lo personal, agrandando su espalda de cara a los que se viene, que es un partido por un título (la Supercopa Internacional contra Estudiantes), la Copa Libertadores y los torneos locales.

Con el triunfo en el clásico, Almirón fortaleció su imagen de cara a los hinchas.

Alguna vez Eduardo Coudet, tras ganar su primer clásico, en condición de visitante (1-0 con gol de Marco Ruben), tiró una frase en el mismísimo campo de juego. “Hoy me recibí de técnico de Central”, dijo. Algo similar sucedió ahora con Almirón, quien dijo haber mantenido una conversación con Ángel Di María en esos términos.

Lo de Almirón hasta aquí era más que aceptable, aunque hubo algunos partidos que hicieron que el hincha de Central no estuviera del todo convencido de su andar al frente del equipo. En el triunfo contundente por 2-0 en el Parque sin dudas se anotó unos cuantos porotos.

Es que a todos los entrenadores que dirigieron Central en estos últimos 13 años se les hizo una especie de costumbre ganar al menos uno. Casi todos lo hicieron, a excepción de Cocca (el único que dirigió lo empató). Hubo algunos que ganaron, pero también les tocó perder, como los casos del Chacho Coudet y el Kily González.

>>Leer más: A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

Lo cierto es que a Almirón, por ser justamente su primer clásico rosarino, hay que incluirlo en el combo junto a los futbolistas, pero desde lo individual fue el gran ganador. Lo otros técnicos que dirigieron clásicos en estos últimos 113 años:

Miguel Angel Russo

A todas luces el de mayor impacto positivo. En sus etapas dentro del período mencionado dirigió seis clásicos, de los cuales ganó cinco. Fue quien inició esta racha positiva que tiene Central.

Miguel Ángel Russo marcó el camino en la historia reciente de los clásicos, con predominio de Central.

Arrancó en el torneo Inicial 2013, con el triunfo por 2-1 en el Gigante con goles de Alejandro Donatti y Hernán Encina. Siguió con la victoria por 1 a 0, como visitante, con tanto de Franco Niell. En el siguiente en Arroyito también fue victoria: 2-0 con goles de Niell y Nery Domínguez (Transición 2014).

En su segunda etapa, fue empate en la Liga Profesional (0-0) como visitante, pero ganó los dos posteriores: ambos por 1 a 0 y con el mismo goleador, Ignacio Malcorra. El primero por la Copa de la Liga 2023 (en Arroyito) y el segundo por la Copa de la Liga 2024, en el Coloso.

Eduardo Coudet

El Chacho Coudet fue de los técnicos que más clásicos dirigió. Fueron cinco, de los cuales ganó dos. Empató dos y perdió el restante.

>>Leer más: Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Su primer gran desafío y del que salió airoso fue como visitante, con un triunfo de Central por la mínima con autoría goleadora de Marco Ruben, en el torneo de Primera División 2015.

El Chacho Coudet ganó su primer clásico en condición de visitante.

Empató el segundo (0-0), pero volvió a festejar como técnico canalla en el siguiente, por el torneo Transición 2016, sólo que en esa oportunidad fue frente a los hinchas de Central, en Arroyito. Un contundente 2-0 con tantos de Marcelo Larrondo y Marco Ruben.

De ahí en adelante, dirigió dos clásicos más, con un empate (Transición 2016) y una derrota (Superliga 2016/17).

Paolo Montero

Entre los técnicos que dirigieron un solo clásico está Paolo Montero, pero el uruguayo es otro de los que está en el grupo de los triunfadores.

Paolo Montero celebra en medio de la victoria canalla en el Parque, por 3 a 1.

El único clásico que le tocó vivir fue por la Superliga 2016/17 y con condición de visitante. Allí también el Canalla logró una victoria amplia, al menos desde el resultado, con un 3-1 con goles de Federico Carrizo, Marco Ruben y Germán Herrera.

>>Leer más: Almirón: "Creo que este partido marca un antes y un después"

Leo Fernández

Después de haber tenido un interinato de un partido (a fines de 2016), a Leo Fernández se le presentó la chance de ser el técnico oficial de Central y como tal le tocó afrontar un clásico, por la Superliga 2017/18.

Leo Fernández festeja de cara a los hinchas. Ese día Central ganó 1-0 con gol del Chaqueño Herrera.

Esa victoria el hincha de Central pudo celebrarla en carne propia, ya que fue en el Gigante de Arroyito, con gol del Chaqueño Herrera en el inicio del partido, de cabeza, después de un córner desde la izquierda del Colo Gil.

Dirigió dos más por Copa Santa Fe y ambos fueron empates, aunque en el segundo fue derrota por penales.

Edgardo Bauza

El Patón estuvo a cargo de un proceso que quedó grabado a fuego en la historia del club, ya que en el poco tiempo que estuvo logró ser campeón. Y en ese recorrido hacia el título tuvo un clásico en el medio.

Egdardo Bauza dirigió el clásico en el que Central eliminó a Newell's por la Copa Argentina.

La referencia, está claro, es hacia ese partido por Copa Argentina, en cancha de Arsenal y a puertas cerradas, en el que Central eliminó a Newell’s en los cuartos de final. Fue 2-1 con goles del Chaqueño Herrera y Fernando Zampedri.

>>Leer más: Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Por el torneo local disputó uno más, pero como visitante y su equipo igualón sin goles (Superliga 2018/19).

Diego Cocca

Cocca fue el único técnico en estos últimos 13 años que no pudo darse el gusto de ganar en el clásico rosarino. Llegó tras la ida del Paulo Ferrari, quien había tomado la posta del Patón Bauza.

Diego Cocca da indicaciones en medio del partido. Fue el único DT canalla que no pudo ganar un clásico. Lo empató 1-1.

Por la Superliga 2019/20, el Canalla recibió a Newell’s en el Gigante y la historia terminó en empate, aunque con un sabor más dulce que amargo, ya que esa igualdad llegó luego de que el equipo estuviera abajo en el marcador. Claudio Riaño fue el autor del tanto canalla, apenas un minuto después del gol de Cristian Lema.

Cristian González

En su primer clásico que disputó como técnico, el Kily González no sólo festejó una victoria, sino que la misma fue de una contundencia llamativa. En un contexto especial por la pandemia (se jugó a puertas cerradas), Central se impuso por 3 a 0.

Otra vez Marco Ruben se hizo presente en el arco rival y con ese gol Central abrió el camino a la victoria. Después llegaron los gritos de Nicolás Ferreyra, de taco, y Luca Martínez Dupuy. Fue por la Copa de la Liga 2021.

El Kily González festejó a lo grande en un clásico que jugó en Arroyito, pero sin público, en medio de la pandemia.

El Kily dirigió dos más, pero ya no volvió a ganar. El primero fue en el Coloso, donde Damián Martínez anotó el tanto auriazul para el 1-1 (Liga Profesional 2021), mientras que el segundo lo perdió (0-1) en Arroyito (Copa de la Liga 2022). Este último le costó el puesto de entrenador.

>>Leer más: Con la gran victoria en el clásico, en Central se festeja el presente y se potencia el futuro

Carlos Tevez

La de Carlos Tevez fue una historia similar a la de Paolo Montero: un clásico dirigido y ganado. El Apache llegó en medio de una fuerte apuesta (hizo su debut como técnico en Central, al igual que Coudet) de la anterior comisión directiva y por la Liga Profesional 2022 le tocó dirigir un clásico.

El equipo de Carlos Tevez ganó el clásico en Arroyito con gol de Alejo Veliz, hoy de nuevo en Central.

Después de un inicio de partido algo complejo, ese equipo de Tevez logró imponerse en el duelo frente a Newell’s por la mínima, con la particularidad de que el autor del gol de la victoria hoy está nuevamente en el club: Alejo Veliz.

Matías Lequi

Otro caso de “un clásico jugado, un clásico ganado”. El Flaco se hizo cargo del equipo tras la salida de Russo y aun trabajando como interino (después lo nombrarían como técnico definitivo), en el segundo partido tuvo que afrontar el clásico.

Matías Lequi se hizo cargo del equipo y en su segundo partido ole llegó el clásico. Central lo ganó con gol de Mallo.

Tuvo la fortuna de que le tocó jugar en Arroyito, pero lo cierto es que el Canalla pudo festejar una nueva victoria. Fue por 1-0 con el recordado gol de Facundo Mallo, tras el tiro libre de Malcorra, por la Liga Profesional 2024.

Ariel Holan

Ciento por ciento de eficacia para Ariel Holan en el clásico rosarino. Dirigió dos y los ganó a ambos, uno en cada cancha.

Ariel Holan tuvo una efectividad del ciento por ciento en los clásicos. Los dos que dirigió los ganó.

La primera prueba de fuego para el Profesor fue en el Coloso, por Apertura 2025, con victoria canalla gracias a los goles de Gaspar Duarte y el colombiano Jaminton Campaz. Ya en el Clausura 2025 pudo dirigir en el Gigante su segundo clásico, el último que Central disputó en condición de local. Por eso está tan fresco el recuerdo de ese triunfo que se gestó con el tremendo tiro libre de Ángel Di María a poco del final.

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

