Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

El delantero paraguayo concluye su vínculo a fin de año y pretendía vender parte del pase. El uruguayo estaba a préstamo en Sport Recife hasta junio de 2026

Cocoliso González concluye su préstamo a fin de año, meintras que el Colo Ramírez volverá al Parque en busca de una revancha.

En el armado del Newell's 2026 que pondrá en acción la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez y comenzará la etapa futboística la nueva dirigencia Leprosa , uno de los nombres que no seguirá en el Parque es Cocoliso González. Si bien había intenciones de retenerlo, las diferencias económicas existentes hicieron que todo quedara en la nada y el paraguayo, de acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, "no regresará" a Rosario. Y ante esta sensible baja el que podría retornar es Juan Ignacio Ramírez, el uruguayo que está a préstamo en Brasil.

El atacante guaraní tuvo presencia desde su llegada a Newell's y si bien no fue el goleador letal que buscaba la entidad, lo cierto es que fue importante su empeño y entrega en todo momento. Es por eso que los entrenadores elegidos tenían intenciones de contar con sus servicios, pero en las negociaciones con los directivos no hubo acuerdo.

La idea de la CD era saldar la deuda y renovar el préstamo, pero la intención del delantero era que la Lepra adquiriera parte de su pase. No es ninguna novedad que la situación económica de la entidad es compleja y no está en condiciones de hacer frente a una importante inversión, es por eso que todo quedó en la nada. Al menos hasta el momento.

Cocoliso se encuentra de vacaciones y a la espera de definir su futuro, ya que cuenta con el pase en su poder (tasado en cerca de tres millones de dólares). El atacante tiene 32 años y, sin dudas, busca lograr una venta de al menos un porcentaje de su ficha, algo que en el presente los Rojinegros no podrían afrontar.

El vínculo de González, cuya foto en su perfin de Instagram se mantiene con la camiseta de Newell's, concluye el 31 de diciembre, aunque todo indica que su futuro estará en otro equipo.

El Colo Ramírez a la vista

Ante esta situación surgió la chance de repatriar al Colo Ramírez, quien actualmente está a préstamo en Sport Recife hasta junio de 2026 pero con un presente no muy alentador. Por eso la chance de una vuelta parecería factible.

El delantero uruguayo llegó a Newell's en enero de 2024 después de que adquiriera "los derechos federativos del futbolista y el 80% de los derechos económicos. El jugador suscribió un contrato que lo unirá a Newell’s hasta diciembre del 2027", se informó en su momento. Y todo a cambio de 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase y tras negociación con Nacional y Liverpool.

Conferencia de prensa

La dirigencia de Newell's brindará una conferencia de prensa este martes, a las 12, en el predio de Bella Vista. El motivo de la convocatoria es brindar precisiones sobre la situación económica con la que la nueva dirigencia se encontró tras la asunción y el fin del mandato del expresidente Ignacio Astore.