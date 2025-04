La incertidumbre rodea a Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿será Imola o qué?

Alpine confirmó que Jack Doohan correrá en Miami, una fecha límite, y ahora todo alrededor de Franco Colapinto apunta a si regresa o no a la Fórmula 1 en Imola

Qué va a ser de ti. Franco Colapinto seguirá en modo espera en Miami y todo apunta a Imola. Será ahí o no será su regreso inmediato a la Fórmula 1.

Alpine definió, sin confirmar nada, que Jack Doohan esté en Miami. Ergo, Franco Colapinto no volverá en EEUU y ahora, claro, todo apunta al regreso a la Fórmula 1 en Imola . Si es, se enmarcaría en la lógica que se fue tejiendo hasta acá. Si no... será la incertidumbre la que empiece a ganar espacio, mucho más que ahora.

Y todo es incertidumbre porque la palabra lo explica de manera contundente. Significa que no hay certidumbres, certezas , sobre el futuro de Franco Colapinto. Todas son especulaciones y señales. Y algunas se ofrecen como contundentes.

No hay lugar para segundas lecturas, menos si se ve que el primero que aparece en el reel es Jack Doohan, seguido de Pierre Gasly. Era obvio que el equipo, si había decidido mantener al australiano, no iba a emitir ningún comunicado, pero sí se las ingenió para dejarlo bien en claro.

El famoso contrato de Jack Doohan

Esa decisión de mantenerlo, por la razón que sea, vuelve a poner en la mira el famoso contrato que desde un principio se dijo que era de seis carreras y que se evaluaría su rendimiento para alargarlo.

Doohan ya cumplió seis carreras en Fórmula 1 con la de Arabia Saudita, pero siempre hubo dos interpretaciones: que las seis abarcaban el GP de Abu Dabi con el que se cerró el 2024 o que no lo abarcaba.

La primera interpretación, si el contrato es cierto, es que Abu Dabi no estaba incluido. Porque no habría ninguna chance que Doohan se quede ahora por sus rendimientos, ya que en general fueron de malos a muy malos, con alguna que otra buena performance en libres o clasificación.

Entonces, en el circuito armado alrededor del Hard Rock Stadium, se sabrá la verdad, sobre si la famosa cláusula de los 6 GP existían o no. A menos que Doohan se despache con una actuación soberbia en un callejero que no conoce, no hay motivos de porqué pensar que pueda continuar con un contrato así establecido.

Después de Miami, es Imola o no es

Si Doohan sigue después de Miami, y asumiendo que no descollará, será por, una de dos, o de tres: o el contrato así planteado no existía, o fue engañado al respecto el entorno del argentino o quienes difundieron esa posibilidad, o bien hay una buena razón en dólares detrás.

En ese último sentido, Jack está muy bien respaldado por su padre Mick, el múltiple campeón de motociclismo pero sobre todo dueño de empresas vinculadas a la aviación que lo hicieron dueño de una fortuna inmensa.

Por eso, la presencia de Doohan en Miami descarta la primera hipótesis, y hace que la siguiente fecha de Imola sea decisiva para Colapinto. Porque será su regreso o no será quizás por mucho más tiempo.

Algunas señales positivas para Franco Colapinto

Por eso la incertidumbre, matizada eso sí por señales que fueron consideradas positivas para el retorno del argentino. Esas señales la dieron Juan Cruz Álvarez, el expiloto que fue clave en los inicios de Colapinto en Europa; Nancy Pazos, la periodista mamá de Nicanor Santilli Pazos, piloto que tiene una muy buena relación con Colapinto, con quien compartió karting; y el Rifle Varela, periodista vinculado al automovilismo.

Todos ellos, a su manera, dejaron entrever que Colapinto estará en Imola y la lógica indica que sería mejor que en Miami, por el conocimiento que tiene el pilarense del autódromo italiano, donde le ganó el épico sprint a su hoy compañero de reserva en Alpine, Paul Aaron, en la última vuelta.

Pero a decir verdad, lo mejor hubiera sido que ya lo confirmaran para Miami. Porque al no hacerlo también se disipó aquella buena señal de los propios organizadores del GP, que al enterarse del ingreso de Colapinto a Alpine, lo saludaron afirmando que lo esperaban allí. Ahora parece que ni siquiera de piloto de reserva va a estar.

Además, en verdad no podía haber sido peor todo lo que mostró Doohan hasta acá y a esta altura no es bueno para Colapinto que tenga otra chance de mejorar. Preferible quizás correr el riesgo de volver en un dibujo y un auto que no conoce.

Miami hace trizas la primera hipótesis de las 6 carreras considerando Abu Dabi. Si también Doohan está en Imola dos semanas después, ya hace añicos la segunda hipótesis, de que eran seis pero contando solo el 2025.

Mientras no se aporten más precisiones, la incertidumbre en torno al regreso de Franco Colapinto irán en aumento. Y faltan más de tres semanas para Imola...