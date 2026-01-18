La Capital | Ovación | Central

La historia de la foto de la "enferma de Central" y habitué del Caribe Canalla que llegó a la BBC

La foto de Julia Oubiña a "La Juana" fue una de las 17 imágenes que el medio británico eligió para poner en valor el colectivo Cuerpas Reales, Hinchas Reales.

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

18 de enero 2026 · 17:40hs
La foto de La Juana que llegó a la BBC

Foto: gentileza de Julia Oubiña

La foto de "La Juana" que llegó a la BBC

Brazos en jarra, una gorra que aprovecha la “C” del escudo para escribir Central y una remera que, aunque luce reluciente, tiene sus años. “La Juana” posa con sus surcos en el cuerpo que pueden decir muchas cosas, pero todas ellas fueron marcadas por el sol que cae sobre el Caribe Canalla.

La imagen de la reconocida hincha del club de Arroyito recorrió el mundo y llegó hasta la BBC, que publicó la foto junto a otras fanáticas de Latinoamérica inmortalizadas por el proyecto Cuerpas Reales, Hinchas Reales.

La foto de “La Juana” es parte de una serie de imágenes que tomó la fotógrafa de Rosario, Julia Oubiña. Ella es la única representante de Cuerpas Reales, Hinchas Reales de Rosario y en 2021 convocó, con ayuda del club, a las hinchas de Central a ser fotografiadas para este proyecto. Aunque no está cerrado, el material cuenta con ocho fotos de fanáticas del Canalla y una de ellas es esta hincha que llegó a medios internacionales.

“La Juana siempre fue una hincha muy particular, muy icónica del Caribe Canalla. La conoce todo el mundo y su historia de familia ferroviaria, que tiene que ver con los orígenes del club. Esta historia tenía que estar”, contó Oubiña a La Capital.

La Juana Rosario Central 17.1 (1)

"La Juana" se para como hincha y persona para el flash de la fotógrafa rosarina de Cuerpas Reales, Hinchas Reales

La búsqueda de Cuerpas Reales, Hinchas Reales, es encontrarse con identidades que no son el típico hincha, construido a lo largo de la historia del fútbol y relacionada a lo masculino. “Hay una expresión de género que se nota mucho en todas las imágenes que da cuenta de cómo se para un hincha, alienta y hasta encara la vida”, agregó Oubiña.

La foto ganadora

Entre ocho fotos la de “La Juana” se llevó “el premio mayor” de la serie que presentó Oubiña, pero también sorteó la selección que realizó la impulsora del proyecto colectivo Erica Voget que la seleccionó entre las 17 fotos que llegaron a la BBC. Junto al material de la fotógrafa rosarina hay imágenes de hinchas de la Universidad de Chile, Corinthians, Melgar, Talleres, Juventud Antoniana, Millonarios, The Strongest, entre otros.

Embed

“Central es muy grande”, remarcó Oubiña para contestar por qué ganó esa foto dejando en evidencia su fanatismo por el club de Arroyito, pero regresa sobre sus palabras y explica: “La Juana también da cuenta que para la pasión no hay edad, que es para toda la vida, que es una elección para siempre y que hay cosas que te atraviesan y te hacen posicionarte y plantearte ante la vida. Para mí La Juana es una guerrera y lo pudimos transmitir juntas en la foto”.

>> Leer más: Fiebre canalla en Angola: un hincha de Central infiltrado en la selección africana

El proyecto Cuerpas Reales, Hinchas Reales tiene una sola condición: fotos con luz natural. La bandera azul y amarilla colgada de la soga y una tenue claridad le dan el toque a una foto que pudo haber sido sin gorra, pero que “La Juana” por razones que la pasión solo entenderá decidió ir por ese accesorio que va perdiendo el color con el paso de los años, que según las cinco estrellas que encabezan el escudo son muchos.

Central es muy grande y para la pasión no hay edad, es para toda la vida. Es una elección para siempre Central es muy grande y para la pasión no hay edad, es para toda la vida. Es una elección para siempre

La fuerza que tiene la foto es su pose. Tiene un trapo colgando en el fondo y la remera es simple, pero lo que mejor tiene es cómo está plantada”, aseguró la fotógrafa “orgullosa” de que su trabajo trascienda “no sólo en lo personal, sino por Central”.

“Que Central esté en esos lugares es lo más grande que me puede llevar, que no tiene que ver conmigo sino con un montón de locas y locos”, completó Oubiña.

"La Juana"

Julia llegó a fotografiar a “La Juana”, tocó la puerta y del otro lado se abrió con la mayor de las hospitalidades. Hablaron mucho, hasta compartieron mesa. La historia de la protagonista de la foto entró en Oubiña y el tópico principal de la charla fue “cómo se trasmiten las pasiones”.

La Juana Rosario Central 17.1
La Juana fue fotografiada por el barrio de Refinería

La Juana fue fotografiada por el barrio de Refinería

Según la fotógrafa, en más de una oportunidad “La Juana” se encontraba con turistas afuera del Gigante de Arroyito y ella misma le hacía un recorrido guiado por el club.

“La Juana” (nadie la reconocería sin el artículo) traslada su pasión a su casa. Pantuflas, ceniceros y todos los detalles habidos y por haber. Ella misma eligió la vestimenta para ser perpetuada en el tiempo. Es una enferma de Central. Habla de La Academia todo el tiempo y se lo llevó a todas sus generaciones”, aseguró Oubiña. La historia dice que llegó a ser la madrina de casamiento de Hernán "Rifle" Castellano, exarquero canalla y hoy parte del cuerpo técnico de Jorge Almirón.

Cuerpas Reales, Hinchas Reales

El proyecto fue iniciado por Erica Voget, fotógrafa, hincha de Gimnasia de La Plata y una mujer sorprendida por la revolución que generó Diego Maradona cuando dirigía al Lobo platense.

Gentileza julia Oubiña 17.1 (1)
María Eugenia de Pato, militante de Hijos Rosario, también parte del material de Oubiña en Cuerpas Reales, Hinchas Real

María Eugenia de Pato, militante de Hijos Rosario, también parte del material de Oubiña en Cuerpas Reales, Hinchas Real

Su iniciativa comenzó en La Plata, se expandió a todo el país y cruzó fronteras. Hoy son más de 85 fotógrafas de América Latina que retratan a sus hinchas. Las imagenes llegan a la BBC luego de un largo recorrido, difusión y trabajo colectivo. Cuerpas Reales, Hinchas Reales participó del primer festival de fotografía en Rosario que se dio en la biblioteca La Vigil en noviembre de 2025. “Que mi foto llegue a la BBC es porque hay un montón de gente trabajando atrás de eso. Hay fotógrafas increíbles. La autogestión es muy difícil, que se puede lograr, pero que es porque hay mucha gente trabajando en eso”, señaló Oubiña.

Las fotógrafas se suman con su club bajo el brazo. Puede ser una entidad profesional o una institución de barrio. En Santa Fe además de Oubiña con Central también está cubierto el cupo de Colón y Unión.

Noticias relacionadas
Komar viene de hacer un buen partido en el clásico. El central tiene chances de mantenerse en el equipo.

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

El rosarino Alejo Funes fue el goleador de la 4ª de AFA de Juveniles B.

Quién es el rosarino que fue premiado por la AFA y no tuvo lugar ni en Newell's ni en Central

Luca Langoni festeja un gol en Boca. El delantero juega en la MLS y a Central le interesa.

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central se pone a punto para un año plagado de competencias en el plano local e internacional.

Los cambios de esquema del Central de Almirón y los nueves prendidos en el ataque

Ver comentarios

Las más leídas

Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Lo último

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

Es oficial: Newells incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Un informe de la UNR revela que, aunque aumentó la asistencia escolar en el nivel medio, la finalización del secundario avanza a un ritmo más lento. La brecha expone trayectorias educativas interrumpidas y consolida al secundario como el eslabón más frágil del sistema educativo local.

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario
La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes
La Ciudad

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas
Policiales

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón
Economía

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's pone en marcha la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Central hizo sondeos por un delantero al que Jorge Almirón dirigió en Boca

Ovación
Central y Newells tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos
OVACIÓN

Central y Newell's tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

Central y Newells tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

Central y Newell's tendrán una semana más para incorporar jugadores y reforzar sus equipos

La otra Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

La "otra" Copa Libertadores que jugará Central y que necesita el apoyo de todos los canallas

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Policiales
La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

La Ciudad
Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario
La Ciudad

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump
POLITICA

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas
Información General

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante
Ovación

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India