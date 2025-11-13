Fiebre canalla en Angola: un hincha de Central infiltrado en la selección africana

En la previa al amistoso de Argentina, un agente de seguridad del conjunto africano reveló su simpatía por el equipo de Arroyito y, en particular, por Di María

El agente de seguridad de Angola reveló su fanatismo por Central.

En la previa al amistoso que disputará la selección argentina frente a Angola en el estadio 11 de Novembro de Luanda este viernes, uno de los agentes de seguridad del conjunto africano , encargado de la organización del evento, sorprendió a los medios argentinos por su simpatía con Rosario Central y Ángel Di María .

Durante un móvil de Sportscenter de ESPN, el periodista Diego Monroig charló con uno de los guardias de seguridad de la selección angoleña , quien aclaró que también será parte del operativo de resguardo de los campeones del mundo ante su arribo en las próximas horas.

El agente, llamado Celso, habló en un fluido español sobre sus gustos del fútbol argentino y, al ser consultado sobre a qué equipo apoya, confesó su simpatía por Rosario Central, motivado por la presencia de Fideo , un ídolo del fútbol mundial.

“Me gusta mucho Di María. Me gusta también Boca, pero Rosario Central tiene el primer lugar” , reveló el seguridad angoleño ante la sorpresa de los periodistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1988949228026994880?s=20&partner=&hide_thread=false En Angola son hinchas de... ¡ROSARIO CENTRAL! Imperdible mano a mano entre @MonroigDiego y... ¡EL SEGURIDAD DE LA SELECCIÓN LOCAL!



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BS9Zp1TUGZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Cuándo juega la selección argentina

Luego de conseguir dos victorias en los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA de octubre, el combinado nacional enfrentará a Angola este viernes 14 de noviembre a las 13 (hora en Argentina) en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, capital del país africano.

El equipo local viene de quedar eliminado en las fase de clasificación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para la próxima Copa del Mundo en Estados unidos, México y Canadá. Angola quedó cuarto en el grupo D, detrás de Cabo Verde, Camerún y Libia.

Cómo ver en vivo Argentina-Angola

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.