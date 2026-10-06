La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles

El partido que la selección argentina disputará este martes frente a Benín, en la despedida del astro Lionel Messi del combinado nacional confirmó los shows musicales que tendrá antes y después del cotejo. En ese sentido, la AFA y la organización del evento dieron a conocer que habrá recitales y varios eventos para después del choque contra el conjunto africano.
La programación comenzará a las 17.30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido. Sebastián Mendoza y Román, el Original.
Luego llegará el turno de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, mientras que a continuación estará Amar Azul, alrededor de las 18..
En tanto, seguido a ello se presentarán Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis, todo eso antes del partido con Benín, al tiempo que Fabio Santana interpretará el himno nacional.
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Una vez concluido el encuentro contra Benín, se llevará a cabo un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos.
Posteriormente, Soledad Pastorutti se presentará en el Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”.
La jornada terminará pasadas las 22.30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre, pero también está previsto que el mandatario de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, entreguen obsequios a Messi.
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El cronograma musical
17.30 - 17.40: apertura - UPDR Host + animación + banda en vivo
17.40 – 17.48: Seba Mendoza
17.50 – 17.58: Román, el Original
18 – 18.08: Amar Azul
18.10 – 18.18: Santi Cairo
18.20 – 18.40: Q’ Lokura
18.40 – 19: UPDR + banda - animación / transición
19 – 19.25: Damas gratis
20 - 20.03: himno Fabio Santana
22.03 – 22.10: show de drones y armados de lonas, pirotecnica, luces y técnica
22.10 - 22.15: entrega de obsequios de Tapia y Domínguez a Messi
22.15 - 22.20: La Sole
22.20 - 22.35: Ulises Bueno - show Trampa
22.35: sorpresa musical - gran cierre