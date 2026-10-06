La despedida de Lionel Messi será a puro show: todos los detalles

La AFA y la organización del evento dieron a conocer quiénes serán los artistas que cantarán en el último partido de Messi con la camiseta de la selección argentina

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La programación de la despedida de Lionel Messi comenzará a las 17.30.

El partido que la selección argentina disputará este martes frente a Benín, en la despedida del astro Lionel Messi del combinado nacional confirmó los shows musicales que tendrá antes y después del cotejo. En ese sentido, la AFA y la organización del evento dieron a conocer que habrá recitales y varios eventos para después del choque contra el conjunto africano.

La programación comenzará a las 17.30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido. Sebastián Mendoza y Román, el Original.

Luego llegará el turno de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, mientras que a continuación estará Amar Azul, alrededor de las 18..

En tanto, seguido a ello se presentarán Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis , todo eso antes del partido con Benín, al tiempo que Fabio Santana interpretará el himno nacional.

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Una vez concluido el encuentro contra Benín, se llevará a cabo un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y recursos técnicos.

Posteriormente, Soledad Pastorutti se presentará en el Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”.

La jornada terminará pasadas las 22.30 con una sorpresa musical anunciada como el gran cierre, pero también está previsto que el mandatario de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, entreguen obsequios a Messi.

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El cronograma musical

17.30 - 17.40: apertura - UPDR Host + animación + banda en vivo

17.40 – 17.48: Seba Mendoza

17.50 – 17.58: Román, el Original

18 – 18.08: Amar Azul

18.10 – 18.18: Santi Cairo

18.20 – 18.40: Q’ Lokura

18.40 – 19: UPDR + banda - animación / transición

19 – 19.25: Damas gratis

20 - 20.03: himno Fabio Santana

22.03 – 22.10: show de drones y armados de lonas, pirotecnica, luces y técnica

22.10 - 22.15: entrega de obsequios de Tapia y Domínguez a Messi

22.15 - 22.20: La Sole

22.20 - 22.35: Ulises Bueno - show Trampa

22.35: sorpresa musical - gran cierre