La liquidación de bonos argentinos obedece a factores externos y a las dudas sobre el programa financiero. Se aceleró la demanda de dólares para cobertura y salida del país. El tipo de cambio se empinó y se amplió la brecha con los paralelos

El riesgo país saltó a 1.071 puntos en medio de un clima de incertidumbre por los mercados globales y por el plan económico de Luis Caputo.

El riesgo país trepó 15% en el último día de la semana y alcanzó 1.071 puntos básicos. Ya el jueves había saltado casi 10% y para pasar de los 848 unidades a las 931. Es la primera vez que supera el umbral de los 1.000 puntos desde el 24 de octubre de 2025, la última rueda antes de las elecciones legislativas que ganó el oficialismo y en medio de los rescates del Tesoro de los Estados Unidos.

Los bonos soberanos en dólares profundizaron su caída, en medio de un creciente clima de incertidumbre en los mercados globales. Los Globales se hundieron 4% en algunos casos y los Bonares perdieron 5%. El complicado escenario internacional atiza las dudas de los inversores sobre la marcha del plan económico del gobierno argentino y, sobre todo, respecto del programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Es que el deterioro del frente financiero se vuelve un círculo vicioso. Cuanto más alto es el riesgo país, más se aleja el gobierno de la posibilidad de reabrir los mercados internacionales de endeudamiento o de refinanciar en el mercado local los abultados vencimientos.

Al mismo tiempo, la disparidad entre un riesgo país al alza y un tipo de cambio real a la baja genera interrogantes acerca de cómo se cerrará ese gap. Por lo pronto, la demanda de cobertura cambiaria por parte de las empresas impulsó la suba del contado con liquidación (CCL) y derivó en un alza de la brecha con el tipo de cambio mayorista al 11%.

En ese sentido, desde Outlier advirtieron que la tensión sobre los activos argentinos también se reflejó en una salida generalizada de las posiciones en moneda local para buscar cobertura cambiaria. “La rueda del jueves 19 de noviembre no fue un reacomodamiento entre tramos, sino una venta de pesos en bloque”, señalaron en su informe semanal. El salto del dólar erosionó rápidamente el rendimiento acumulado de esas inversiones: “Desde entonces ninguna posición en pesos aguantó el ritmo del dólar, y a estas tasas ninguna aguanta otra semana como esta”.

“El origen del ajuste está en el tipo de cambio real, y creemos que, además de que ya venía en niveles mínimos, se desencadenó por Brasil y la depreciación del real”, explicaron desde esa firma. En ese contexto, remarcaron que “lo que la curva refleja es la precaución de cobrar antes del ruido electoral, y el precio de esa precaución viene subiendo desde abril”.

Los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaron con bajas de hasta más de 5%, luego de las fuertes caídas sufridas el jueves.El índice MSCI Merval de la Bolsa porteña acumula una pérdida superior al 11,8% en lo que va del mes.

El plan al límite

Desde Grupo SBS remarcaron que “más allá del movido contexto internacional, las cuestiones de economía real y humor social ya forman parte de las valuaciones por más que falte un año para las presidenciales”. en ese sentido alertaron que “la combinación de salarios reales estancados, empleo formal en caída y aprobación a la baja es consistente con un riesgo país que no logra bajar de 850 puntos, aún con más de u$s 16.000 millones en el acumulado anual”.

Por su parte, desde LCG, aseguraron que con el riesgo país otra vez superando los 1000 puntos, la brecha arriba del 10% y la tasa forward de 2028 que saltó a 33%, habrá que acostumbrarse a meses “de mucha incertidumbre y volatilidad”, que a la vez incidirá en las variables “reales”, como actividad y empleo.

Para IEB hay una superposición de factores locales e internacionales que afectan el desempeño argentino en el índice que mide el J.P Morgan. La caída en el precio del oro, en conjunto con el sell-off en activos de riesgo y el fortalecimiento del dólar, sumaron dificultades que se exacerbaron aún más con el clima negativo local: un ruido político cada vez mayor, que se evidencia al analizar el comportamiento del riesgo país en conjunto con la evolución de las tasas forward.

El salto del riesgo país fue rápido. Pasó de 400 puntos en julio a 1.000 puntos el ste 20 de noviembre, lo que implica un salto del 150% en solo cuatro meses.

En cuanto al escenario externo, se produjo una mayor aversión al riesgo global actual por una combinación de factores: por un lado empezaron a haber dudas sobre la rentabilidad del sector tecnológico específicamente de la inteligencia artificial (IA), y expectativas de tasas de interés altas en EEUU. Estos factores están llevando a los grandes capitales a salir de activos volátilespara refugiarse en instrumentos más seguros.

Fuga de emergentes

Por eso, los mercados emergentes atraviesan un período de fuerte contracción, con una salida de capitales que superó u$s 60.000 millones en los últimos dos meses. Octubre registró una fuga de casi u$s 40.000 millones y fue el segundo mes consecutivo de drenaje.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) advierte que el regreso de flujos de capital a estas economías se presenta desafiante.