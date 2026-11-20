El efímero estrellato de Anthropic en Wall Street desató una liquidación de acciones. Fuertes pérdidas en Asia, Europa y Wall Street. La divisa norteamericana se fortalece como refugio y complica a los mercados emergentes.

La burbuja de la IA se pincha y los mercados globales se hunden.

Los mercados financieros globales cerraron el viernes bajo fuerte presión vendedora y aversión al riesgo, arrastrados por el retroceso de las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, las expectativas de una política monetaria restrictiva de la Reserva Federal y el fortalecimiento del dólar.

Los principales índices de Wall Street cayeron el viernes tras el desplome de las acciones ligadas a la Inteligencia Artificial, pese al exitoso debut en bolsa de Anthropic. En ese contexto, los mercados globales acompañaron la tendencia y las Bolsas asiáticas, en particular, coronaron su peor semana en seis años.

El Nasdaq se desplomó más de 3%, el S&P 500 recortó 1,5% y el Dow Jones cerró 0,5% abajo. El Bitcoin se desplomó en medio de una tormenta para las cripto.

Las acciones de Anthropic se hundieron. La empresa estadounidense de inteligencia artificial debutó espectacularmente el jueves en Wall Street pero cedió gran parte de sus ganancias un día después.

En este marco, las Bolsas asiáticas se desplomaron y marcaron su peor semana desde 2020. El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, perdió 3,2%, su mayor caída en un solo día en casi cuatro meses. El índice ya cayó 8,5% esta semana.

El Nikkei japonés se desplomó 5,1% y registró una caída semanal del 7,7%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur perdió 5,2%. Las acciones de Taiwán bajaron 6,2% el viernes y 17,5% en la semana, su mayor caída semanal desde 1990.

Los movimientos en Asia se produjeron tras las pérdidas de más del 2% registradas ‌el jueves por el S&P 500 y el Nasdaq Composite.

“La aversión al riesgo se intensificó a medida que los inversionistas continuaban deshaciendo posiciones masivas”, dijo Preston Pagli, analista de mercados de Citi.

De hecho, el oro profundizó sus pérdidas en torno a los u$s 3.572–3.575 por onza, encaminándose a una caída semanal cercana al 8%. Estuvo presionado por la fortaleza del dólar y los temores a una suba de tasas de la FED en diciembre.

El súper dólar

El dólar cerró su cuarta semana consecutiva de ganancias, cerca de máximos de 19 meses, en medio de un escenario de creciente tensión en los mercados financieros internacionales. Las expectativas de una Reserva Federal (Fed) más agresiva con las tasas de interés y los temores sobre las elevadas valuaciones de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA) impulsan una mayor búsqueda de refugio en la moneda estadounidense.

El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes, se ubicaba cerca de los 103,9 puntos, su nivel más elevado desde principios de abril de 2025. La escalada se produce en paralelo con una fuerte corrección de las bolsas mundiales y un cambio en las expectativas de los inversores sobre el rumbo de la política monetaria de Estados Unidos.

La combinación de tasas de interés potencialmente más altas durante más tiempo y una creciente aversión al riesgo comienza a configurar un escenario internacional más desafiante para los activos financieros, especialmente para los mercados emergentes, que suelen verse afectados por el fortalecimiento del dólar y el endurecimiento de las condiciones globales de financiamiento.

El punto de inflexión para la moneda estadounidense se produjo el pasado 10 de noviembre, cuando los datos de inflación de Estados Unidos resultaron superiores a las previsiones del mercado y reforzaron las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

A ese escenario se sumaron las declaraciones del gobernador de la Fed Christopher Waller, quien planteó que debería considerarse una suba de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, una señal que profundizó el cambio de expectativas sobre el costo del dinero en la principal economía del mundo.

La posibilidad de nuevas subas de tasas representa un factor de respaldo para el dólar, ya que eleva el atractivo relativo de los instrumentos financieros denominados en moneda estadounidense y puede incentivar movimientos de capitales hacia activos considerados más seguros.

De esta manera, el mercado comienza a prestar cada vez más atención a la posibilidad de que las condiciones monetarias estadounidenses se mantengan restrictivas durante un período más prolongado del previsto.

El segundo factor detrás del fortalecimiento del dólar es el deterioro del clima financiero internacional, provocado en buena medida por las dudas sobre las perspectivas del negocio de la inteligencia artificial.

Las preocupaciones sobre las elevadas valuaciones de las empresas tecnológicas, la magnitud de las inversiones necesarias para desarrollar infraestructura de IA y los interrogantes sobre su rentabilidad futura provocaron una fuerte corrección bursátil que se extendió a diferentes mercados.

Emergentes en problemas

En términos generales, un dólar más fuerte suele generar presión sobre las monedas de las economías emergentes, encarecer el financiamiento externo y reducir el valor de sus activos financieros.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el mercado accionario estadounidense mostró desempeños divergentes durante 2026, especialmente entre los principales índices bursátiles.