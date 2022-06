La contundente frase de Emiliano Vecchio sobre Racing: "Es el desafío más importante de mi carrera"

"Me encuentra en un momento de mi vida muy bueno, a nivel personal y familiar. El jugador con el paso del tiempo va mejorando muchas cosas, va madurando. Tengo 33 años y siento que tengo mucho más para dar, me siento pleno. Afrontando este desafío, lo tomo como el más importante de mi carrera. Es lo que pienso, lo siento así. Mi idea es venir acá a vaciarme, darlo todo por el club, en beneficio de mis compañeros, priorizando lo colectivo por sobre lo personal. Mi intención es venir a una institución como Racing para poder conseguir los objetivos más importantes", agregó.

En cuanto al entrenador, Vecchio afirmó: "Fernando (Gago) es una persona súper capacitada que entiende muy bien el fútbol, y yo vengo con mucha humildad a entregar lo mío en beneficio del equipo, sea la posición que sea. Lo principal es poder estar al 100% y sé que afuera o dentro de la cancha puedo aportar. Es un plantel muy competitivo con grandes jugadores. Todos tenemos que estar al 100% y después Fernando verá quién está para jugar", aseguró.

"Los chicos me dijeron que es una locura jugar de local, tiene sensaciones muy especiales. Estoy muy ansioso de poder vivirlas. Siempre fui de manejarme bien con las presiones, me gusta, me hacen sentir vivo. Vengo a un club con mucha historia y con un gran presente", concluyó el ex jugador de Central.