En medio de la polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la UBA, un repaso por los orígenes de la organización armada, su irrupción en Rosario en 1970 y el secuestro del cónsul británico y gerente del frigorífico Swift.

En el marco de una fuerte polémica por la distinción como militante histórico a Mario Roberto Santucho por parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, no muchos rosarinos conocen dónde se gestó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En efecto el 29 y 30 de julio de 1970, en las islas del Paraná frente a Rosario tuvo lugar el V Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organizado por la regional local. Allí se gestó la organización armada que tuvo su "bautismo de fuego" con el ataque a la comisaría 24ª en septiembre de ése mismo año y en la que murieron dos policías que resistieron el copamiento del cuartel ubicado en Empalme Graneros. Un año después el ERP secuestró al cónsul británico y titular del Swift y cobró un rescate millonario.

Fundado el 25 de mayo de 1965, el PRT surgió del Frente Revolucionario Indoamericano Popular (Frip), liderado por Santucho, y otra organización trotskista que se llamó Palabra Obrera. Dos años después se divide y la línea "El Combatiente" queda bajo la órbita de Santucho, que en Rosario en julio de 1970 crea en las islas frente a la ciudad el ERP. La lucha armada surgió en los ´70, al calor de los bombardeos del ’55, la proscripción del peronismo, la dictadura de Onganía, y que tenía como referencia la revolución cubana del ´59 y las protestas sociales y obreras como el Cordobazo y el Rosariazo. Las organizaciones definieron que la lucha militante debía pasar a la toma de las armas para provocar un cambio revolucionario.

Tras su creación en julio, el 20 de septiembre de ése año el ERP se adjudica el copamiento de la comisaría 24ª a través de un parte de guerra.

"A las 13.30 del 18 de septiembre de 1970 el Comando Chichito Barrios del ERP copó la comisaría 24 de Rosario (ubicada en Juan José Paso 2076, corazón de Empalme Graneros). Al ser dada la voz de alto a los policías encargados de la custodia, estos desenfundaron sus armas disparando contra nuestros compañeros los que repelieron el fuego, produciéndose un tiroteo que duró 2 minutos y que arrojó como saldo la muerte del sargento Félix Ocampo y del cabo primero Eugenio Leiva. El choque fue frontal, cayendo ambos con sus armas en la mano".

En su proclama el debut en la violencia armada del ERP advierte a las "fuerzas de la represión" que la actitud de sus comandos será la misma para todo caso de resistencia; que la orden de resistir dada por sus cobardes oficiales los coloca del lado opuesto a la causa del pueblo" y reivindican una serie de "combatientes del pueblo" que murieron.

Para finalizar el documento de la época llama a "organizarse en grupos armados para luchar contra la dictadura militar, asesina y pro yanqui, hasta derrocarla hasta construir una patria justa donde el trabajo del pueblo sea para el pueblo y no para una ínfima minoría de privilegiados".

El secuestro del cónsul

En 1971 el ERP dio un segundo golpe en Rosario. Secuestró a Stanley Sylvester, gerente del frigorífico Swift y cónsul británico, quien finalmente fue liberado. El 23 de mayo un comando de de la organización guerrillera secuestra al cónsul honorario de la Corona Británica y gerente del Swift de barrio Saladillo, Stanley Sylvester, cuando éste sale a comprar pan de su casa del barrio Fisherton en el noroeste rosarino.

La ciudad quedó sitiada por Gendarmería y más de 500 agentes de la Policía Federal. Se buscó casa por casa en los barrios Stella Maris, Roque Sáenz Peña y Saladillo, y nunca se obtuvieron resultados. Uno de los operativos rastrillos pasó enfrente de la casa, en España al 5500, donde se encontraba la "cárcel del pueblo" que retenía a Sylvester.

Los guerrilleros difundieron siete comunicados en una semana donde se hacían las proclamas políticas y se plantearon las exigencias para la liberación del empresario de 58 años. No querían dinero sino la reincorporación de 800 trabajadores del Switf cesanteados, el pago de salarios adeudados, reducción del tope de producción, el cese de los maltratos en el ámbito fabril y un resarcimiento de 25 millones de pesos que el Swift debía pagar en alimentos, frazadas y útiles escolares para ser repartidos en las barriadas del sur de la ciudad. Cuando la compañía cumplió con la exigencia, el 30 de mayo el cónsul fue liberado en perfecto estado de salud.