Con el ánimo en alza, el Canalla se prepara para el choque de cuartos ante Barracas Central, con Ángel Di María y el Gato Ávila en la mira

El equipo de Central que salió desde el arranque ante el Lobo mendocino. Ante Barracas habría dos caras nuevas.

El escudo más importante que tiene Central de cara a los cuartos de final del torneo Clausura, ante Barracas Central , es el envión anímico que le significó la clasificación. También ese andar futbolístico que trae de arrastre. Pero tendrá algo más, que, a priori, debiera jugarle a favor: el regreso de dos futbolistas importantes.

La referencia, claro está, apunta a Ángel Di María y a Gastón Ávila . Ninguno de los dos fue titular en el choque contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza , aunque Fideo sí fue al banco de suplentes y jugó algunos minutos, cuando ingresó en el complemento, junto a Marco Ruben .

Al campeón del mundo todos lo daban ya como titular en el partido del pasado domingo, pero un rato antes del mismo se confirmó su presencia en el banco. El propio jugador confesó tras el encuentro que esa decisión se debió a que recién se había exigido, sobre todo en el impacto sobre el balón, en los entrenamientos de viernes y sábado.

Por eso, lo que buscó fue "sacarme ese medio de patear porque uno nunca sabe cómo vuelve después de una lesión" , según palabras de Di María, quien incluso llevó tranquilidad a los hinchas cuando señaló que "por suerte no sentí ningún tipo de molestias" .

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Di María ingresó en el segundo tiempo. El capitán de Central quiso sumar minutos para sacarse de encima ciertos temores. Marcelo Bustamante / La Capital

Con tantos años de trayectoria encima, Di María sabe hasta dónde exigir su físico y lo del domingo no fue la excepción. De todas formas, cuando tuvo que picar lo hizo y cuando tuvo que impactar con fuerza de zurda, también. Quedó claro, por ejemplo, en ese tiro de esquina con el que intentó sorprender y que dio en el palo, y también en ese exquisito pase en profundidad que le metió a Jaminton Campaz dándole de aire.

Ahora, con una semana más de preparación, sus chances crecen de manera exponencial y salvo un contratiempo en el medio, su ingreso en el equipo titular parece cosa juzgada. De ser así, habrá que ver por quién y eso dependerá del esquema que elija Jorge Almirón. Puede ser por Julián Fernández o bien por Franco Cervi.

La vuelta de Ávila

Lo de Ávila no es menor ni por asomo, aun en medio de buen partido que hizo Juan Giménez (su reemplazante), pese a que si hubo algo que le faltó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza fue peso en la ofensiva.

El Gato Ávila ya cumplió la fecha de suspensión y regresará a la zaga central canalla. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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El Gato Ávila (cumplió la fecha de suspensión tras haber sido expulsado contra Estudiantes de Río Cuarto) y titular indiscutido en este equipo, por eso la certeza de que recuperará su lugar entre los once. Viene mostrando no sólo un gran nivel en lo suyo, sino que en esta recta final del torneo se transformó en una de las cartas goleadoras del equipo. Tras aquel gol en el clásico, anotó un doblete ante Atlético Tucumán y otro frente a Sarmiento de Junín.

Para un equipo que está funcionando en nivel alto, poder contar nuevamente con dos jugadores titulares no es poca cosa. En la previa de este nuevo duelo, el Canalla trabaja como siempre, confiado en su potencial, pero sabiendo que hay un par de piezas para adquirir más potencia todavía.