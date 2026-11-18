El futbolista del Como marcó dos goles en el amistoso en Córdoba. Tras el partido, habló de su crecimiento y de la posibilidad de usar la camiseta número 10

Nico Paz fue una de las grandes figuras de la goleada por 7-0 de la selección Argentina ante Costa Rica . El mediocampista del Como convirtió dos goles en el primer tiempo y volvió a demostrar su crecimiento dentro del equipo de Lionel Scaloni, que sigue de cerca su evolución de cara a los próximos compromisos.

El futbolista fue ovacionado por los hinchas en el estadio Mario Alberto Kempes tras alcanzar los seis goles con la camiseta Albiceleste. Después del encuentro, expresó su felicidad por el marco en Córdoba: "Estoy muy feliz, representar esta camiseta es lo máximo. Sobre todo en días como hoy, con toda la gente y todo el cariño que se ha sentido".

El mediocampista también destacó su adaptación dentro del equipo: "Poco a poco me estoy encontrando mejor, estoy divirtiéndome más en el campo. Creo que tenemos un equipo con una calidad increíble y para mí en el campo es más fácil hacer el juego que hago en mi club".

En ese sentido, elogió a sus compañeros: "Los jugadores que tenemos tienen una calidad increíble, hacen todo mucho más fácil y es increíble poder jugar con este equipo ".

Ante la posibilidad de asumir el histórico número 10 de la Selección Argentina, Paz evitó poner el foco en esa cuestión: "La verdad que no pienso en ello, lo que pienso es en disfrutar días como hoy, divertirme en el campo, que lo que más amo es jugar al fútbol y encima representando a la selección y representando a tanta gente. Juego para eso y quiero seguir haciéndolo".

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Lionel Scaloni elogió a Nico Paz tras su actuación

Después del encuentro, Lionel Scaloni también destacó el rendimiento del mediocampista: "Nico Paz es un jugador que puede dar más, y eso que hizo un partido muy bueno, como el otro día. Da la sensación de un futbolista verdadero. Que cuando tiene que ser malo, choca; y cuando tiene que jugar, lo hace. Estamos muy contentos, se hizo cargo, estamos ilusionados con él".

El entrenador remarcó cómo están llevando el crecimiento del volante del Como: "A Nico se lo lleva de la manera que lo estamos haciendo, haciéndole entender que no va a resolver solo, sino todo el equipo. Después tiene las pinceladas que le vimos, pero son para ayudar al equipo. Primero está el equipo, después lo individual".

El futbolista nacido en Tenerife, España, suma seis goles y dos asistencias en 16 partidos con la Albiceleste. Cinco de sus tantos llegaron después del Mundial 2026, una estadística que refleja su protagonismo en medio de la renovación del plantel.