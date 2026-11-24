El hecho se produjo cuando la mujer, víctima del atacante, estaba realizando la denuncia. El hombre, que fue detenido, además dañó un patrullero.

La comisaría 6ª de Villa Eloísa, donde el policia fue apuñalado por un hombre denunciado por violencia de género

Un policía que presta servicio en Villa Eloísa fue apuñalado este lunes por un hombre que fue denunciado por violencia de género. El atacante, que fue detenido, además agredió a la mujer que lo acusó y dañó un patrullero. El oficial fue trasladado a Rosario donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en estado reservado.

En un hecho que está siendo investigado por la unidad fiscal de Cañada de Gómez , un hombre de 24 años fue detenido en Villa Eloísa, a unos 100 kilómetros de Rosario , por apuñalar en el cuello a un policía y dañar un móvil, según pudo averiguar La Capital.

El atacante, identificado como Jonás Andrés A. de 24 años , llegó a la comisaría de Villa Eloísa este lunes cerca de las 21.30, momento en que una mujer lo denunciaba por violencia de género. Jonás A. irrumpió en la comisaría y le pegó una patada a un patrullero que se encontraba estacionado en el lugar.

Acto seguido, el joven de 24 años le ocasionó una herida con un cuchillo a la altura del cuello a Luis Barrera , un inspector de la policía que presta servicio en la localidad del departamento Iriondo.

El policía se recupera en Rosario

Los compañeros de Barrera lograron atrapar a Jonás A. cuando intentaba darse a la fuga. Mientras que el oficial herido de 44 años fue trasladado inicialmente al Samco local, donde controlaron su hemorragia, según detalló el portal Infomás, que agregó que el uniformado pasó por el hospital San José de Cañada de Gómez donde los profesionales de la salud constataron la profundidad de la herida. Allí, debido a que era más profunda de lo previsto y comprometía a vasos sanguíneos, decidieron el traslado a Rosario. Otro dato aportado por el medio regional indicó que Barrera nunca perdió el conocimiento.

El Ministerio de Seguridad, confirmó a La Capital, que en Rosario el policía fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en estado reservado en el Sanatorio Laprida.

En el caso intervino la dirección provincial de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad para brindar contención a la víctima y familiares.