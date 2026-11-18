El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá varios meses de receso antes de reencontrarse por primera vez el próximo año, con rivales todavía sin confirmar

La selección argentina goleó 7 a 0 ante Costa Rica y cerró el 2026 con una sonrisa.

La selección argentina cerró el 2026 con una goleada 7 a 0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes y despidió a Walter Samuel, miembro del cuerpo técnico a lo largo de todo el proceso de Lionel Scaloni . Tras esta fecha Fifa, la Albiceleste tendrá un extenso receso hasta reencontrarse en 2027 .

La continuidad del entrenador pujatense hasta el Mundial 2030 trajo tranquilidad para el plantel, que afronta una renovación luego del subcampeonato en la Copa del Mundo. Después de cinco amistosos entre octubre y noviembre, la selección podría finalmente volver a jugar por los puntos en el corto plazo .

Según dio a conocer TyC Sports, la Conmebol analiza la posibilidad de comenzar las Eliminatorias sudamericanas en junio o septiembre de 2027 , dependiendo de qué formato se elija para la competencia que definirá los clasificados al próximo Mundial, a excepción de Argentina, Uruguay y Paraguay que ya tienen asegurada su participación .

Si bien los tres seleccionados ya están clasificados a la Copa del Mundo por ser coanfitriones, disputarán las Eliminatorias como en cada proceso mundialista , para mantener el ritmo de competencia con los demás equipos sudamericanos.

Nico Paz celebra el primero de sus dos goles, que abrió el marcador para la selección argentina ante Costa Rica. Selección argentina

El calendario de la selección argentina en 2027

A la espera del anuncio de la Conmebol sobre el inicio de las Eliminatorias, la selección argentina ya conoce el cronograma de las fechas Fifa de 2027. La primera ventana internacional será del 22 al 30 de marzo, con la posibilidad de disputar hasta dos partidos.

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En tanto, la siguiente fecha será entre el 7 y el 15 de junio, también con la chance de jugar dos encuentros. Unos meses después, entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, cada selección tendrá la oportunidad de disputar hasta cuatro partidos, con una amplia ventana internacional.

Finalmente, la última fecha Fifa de 2027 será desde el 8 al 16 de noviembre con la posibilidad de disputar dos encuentros. Cabe destacar que todavía no hay rivales confirmados para Argentina durante el próximo año.