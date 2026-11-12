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Jugó en Central, se hizo hincha y reveló una anécdota increíble: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

El paraguayo Juan Ramón Jara, quien en sus inicios jugaba de "9" y actualmente vive en Asunción, recordó su arribo al Canalla: "Fue lo mejor que me pasó"

Luis Castro

Por Luis Castro

12 de noviembre 2026 · 14:25hs
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Juan Ramón Jara se cruzó con Diego Maradona en un partido de showbol y se sorprendió con el saludo del Diez: Hola

Juan Ramón Jara se cruzó con Diego Maradona en un partido de showbol y se sorprendió con el saludo del Diez: "Hola, Jarita".
Jugó en Central, se hizo hincha y reveló una anécdota increíble: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central, se hizo hincha y reveló una anécdota increíble: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Juan Jara trabaja en el club que lo vio nacer

Juan Jara trabaja en el club que lo vio nacer, Olimpia.
Jugó en Central, se hizo hincha y reveló una anécdota increíble: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

"En mi familia somos más de Central que de Olimpia. Pasé muchos momentos muy lindos en el club y Olimpia es mi casa". Juan Ramón Jara dejó en claro con esta frase los sentimientos que cosechó en su paso por Arroyito en dos etapas, en una de ellas cuando apenas era una promesa de jugador. Hoy transita la vida en Asunción ligado al fútbol y trabajando desde hace más de una década como scouting en el club que lo vio nacer y le dio el empujón en su carrera futbolística. Jarita eligió el 4 a 0 a Newell's como el partido de su vida por encima de cualquier otro, incluso "un campeonato, la Libertadores o la Intercontinental: me quedo con ese clásico" y recordó su estadía en el hotel donde se alojó Diego Maradona en su paso por Newell's en el 93. "Estuve un mes alojado con un compañero paraguayo que jugaba en la Lepra y pagó todo Newell's. Si alguien se hubiese enterado el lío que se habría armado, ja", recordó como una de las anécdotas de su paso por Rosario.

Jara nació hace 56 años en Asunción y "soy de una familia muy humilde. Me inicié en mi barrio Tablada Nueva, donde actualmente vivo". Empezó a jugar en la escuela de fútbol de Olimpia a los 7 años, pero lo hacía de "9". Todas las inferiores jugó en esa posición y era "goleador". Cuando llegó a la primera división, continuó en esa posición o de extremo, "hasta que un día se lesionó un lateral izquierdo, Silvio Suárez, y Roberto Perfumo (DT de Olimpia) no tenía un reemplazante y me preguntó si podía ocupar ese lugar. A partir de ahí me quedé en esa posición, incluso en la selección", relató en diálogo con Ovación el exjugador, que está casado, tiene "cuatro hijos, todos grandes y que cuando jugaba en Rosario eran chiquitos. Ahora son todos profesionales. En mi casa quedamos solos con mi señora porque todos se mudaron, se casaron y me dieron seis nietos". Ninguno de sus hijos siguió la carrera de futbolista, a pesar de que él lo intentó.

"Siempre voy a Argentina y a Rosario en particular. Los fines de año ando por allá", sostuvo Jara, quien pasó por el Canalla en dos períodos: 93-95 y 97-99. Y en aquellos tiempos debutaron chicos de las inferiores gracias a la confianza que les brindaron don Ángel Tulio Zof y Miguel Russo. "Estaban Belloso, hoy presidente, el Kily González, Cardetti, Carbonari, Marcelo Delgado, Bonano, Falaschi, entre otros", recordó el exdefensor, uno de los paraguayos que más vistió la camiseta auriazul con 109 partidos, y que al momento de la charla se había iniciado una marcha de protesta por el conflicto con Ueno Bank con posterior intervención por la falta de solvencia. "Está agitada Asunción porque hay mucha gente perjudicada", indicó antes de la charla con este medio.

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"Siento que Central es mi casa"

¿Qué te dejó tu paso por el Canalla?

Para mí fue lo mejor que me pasó en mi carrera. Me fui muy joven de Paraguay y había jugado muy poco en primera división. Prácticamente toda la carrera la hice en Rosario, siento que es mi casa. Y me encontré con gente maravillosa como el Negro Palma y Jorge Balbis, quienes eran los más grandes. Comencé con Vicente Cantatore como DT, después vinieron Marchetta, Don Ángel Zof, Russo, Bauza, es decir, agarré una camada de entrenadores geniales.

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Mencionaste a Marchetta, un verdadero personaje.

Sí, era un personaje y tenía charlas que eran impresionantes. Un día estábamos jugando con Independiente y me dijo: "Paraguayo, escuchame bien lo que te voy a decir. Un día te vas a ir al ataque y cuando vuelvas vas a encontrar otro en tu lugar". No me olvido de eso porque yo era irme mucho al ataque, era mi estilo de juego. Era un genio y tengo los mejores recuerdos de mi vida. Y los mejores momentos los pasé en Rosario.

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En el hotel junto a Diego Maradona

La pasaste tan bien que tenés una anécdota viviendo en un hotel donde estaba Maradona.

Cuando arreglé con Central comenzamos a buscar hoteles, pero todos estaban llenos porque Diego se había sumado a Newell's en el 93. Fui a ese lugar y me lo crucé al paraguayo Carlos Torres, quien jugaba en la Lepra. Le conté que no tenía dónde vivir y me dijo: "Estoy en una habitación que tiene dos camas, si querés quedate conmigo". Nadie me conocía, era joven y mi primera transferencia, además todos miraban a Maradona. Me quedé un mes, dormí, desayuné, almorcé y cené, todo pagado por Newell's. Imaginate si esto se sabía en ese entonces.

Lograste estar con Maradona en un hotel, ¿lo conociste en ese momento?

No, sí estuve con él cuando nos retiramos del fútbol. Jugamos un torneo de showbol. Tengo una camiseta que me dio, pero cuando estuve en el hotel era imposible verlo. Estaba en un piso ocupado con cuarenta personas que lo acompañaban. Era impresionante. Nunca lo pude ver. Ya en ese partido que te comenté cuando me vio me dijo: "Hola Jarita". Me saludó como si me conociera de siempre. Le pedí la camiseta y después del partido se fue. Pensé que se había olvidado, pero no, me la mandó con un colaborador. Así era Diego.

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Seguís de cerca a Central?

Somos fanáticos, mi hijo, mi hija, mi señora. Vemos todos los partidos. Los momentos deportivos más lindos los pasé en Central. Junto a Olimpia son los clubes que me dieron todo y soy un agradecido. Son mis dos casas, mis dos amores. Solamente tengo un par de camisetas en mi sala: una de Central, otra de Olimpia y la de la selección.

Diez al toque

¿Un partido que te marcó?

Central 4, Newell's 0.

¿Un amigo que te haya dejado el fútbol argentino?

El Negro Palma.

¿Viviste algún momento difícil que te dejó algo cuando estuviste en Rosario?

No, todas alegrías.

¿Qué técnico te dio el mejor consejo?

Don Ángel Tulio Zof.

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Esta es difícil y no sé si te la vas a jugar. ¿El Gigante de Arroyito o el Defensores del Chaco?

El Gigante. Una vez me preguntaron: Central 4, Newell's 0 o la Intercontinental. Elegí el clásico, ese día (23 de noviembre de 1997) fue una locura. Ni el campeonato ni la Libertadores, elijo ese 4 a 0.

¿Un gol jugando de nueve o una salvada sobre la línea?

Una salvada sobre la línea.

¿La camiseta más valiosa que cambiaste?

No cambié, la que me regaló Diego. No me pidió la mía.

¿Un sueño que todavía te falta por cumplir?

No, ninguno. En realidad, tuve dos sueños. Una era regalarle la casa a mi mamá y la otra debutar en mi club, Olimpia. Cumplí con los dos. El resto fueron regalos.

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¿Qué se te viene a la mente cuando se te menciona al Patón Bauza?

Con el Patón tuve al principio muy poco y poca convivencia, pero es muy buena persona. Hablé mucho con él cuando en el 97 tuve una lesión de los ligamentos y me fui para entrenar a la ciudad deportiva. Él era el coordinador general de todas las formativas. Una gran persona. Ahora está pasando un momento difícil y que debe sobrellevar.

¿Miguel Ángel Russo?

Con Miguel pasamos muy buenos momentos. De cada técnico que tuve, aprendí mucho. Además, ganaron todo con Central. Don Ángel, Marchetta, Bauza, Russo. ¡Cómo no vas a aprender de ellos!

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