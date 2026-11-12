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Drástico aumento de casos de viruela del mono en Brasil: qué deben tener en cuenta los viajeros

El ministerio de Salud aún no emitió un alerta pero los médicos advierten sobre los cuidados necesarios para quienes vayan al vecino país. Formas de contagio

12 de noviembre 2026 · 12:54hs
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La aparición de fiebre y llagas en el cuerpo son síntomas  característicos de la viruela del mono 

La aparición de fiebre y llagas en el cuerpo son síntomas  característicos de la viruela del mono 

El Ministerio de Salud de Brasil informó un acumulado de 832 casos confirmados de mpox (popularmente llamada viruela del mono) y un fallecimiento en lo que va del año. Los contagios se concentran principalmente en San Pablo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal (Brasilia). En San Pablo, se dio un incremento importante de casos: 64 nuevos contagios en el último mes, mientras que Río de Janeiro sumó 74 casos en los últimos dos meses (cifra muy superior a la del mismo periodo de 2025).

Teniendo en cuenta que desde Rosario salen vuelos diarios a San Pablo y en forma regular varias veces a la semana hasta Río y que muchos viajeros locales eligen estos destinos por trabajo o vacaciones es importante conocer la situación y tomar medidas para evitar enfermarse, y así cortar la transmisión.

Por el momento, las autoridades de Salud de Brasil no plantean una situación de emergencia como la de 2022. Sí se reforzó la vigilancia epidemiológica y se compraron 25.000 dosis adicionales de vacunas, destinadas exclusivamente a grupos de riesgo.

Las vías de contagio de la viruela del mono son: contacto físico estrecho (piel con piel o relaciones sexuales) y, en menor medida, por exposición a fluidos u objetos contaminados.

Dos ciudades que tienen muchas cosas en común como extensas playas y paisajes naturales para recorrer.

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Qué pasa en Rosario y zona

El pico histórico de casos de viruela del mono en la región ocurrió durante el brote de 2022, cuando la provincia registró 17 casos (15 de ellos en Rosario).

En 2023, hubo un solo diagnóstico confirmado y en 2024 se detectaoron únicamente 2 casos (ambos en la ciudad de Rosario). En 2025 y 2026 los registros oficiales no informan sobre casos en la ciudad. Los afectados en los últimos años evolucionaron en forma favorable.

Los enfermos: cómo se contagiaron

El municipio de Rosario y la provincia realizan el monitoreo de la situación epidemiológica por esta enfermedad, a través de los centros de salud locales, sin que se hayan reportado alertas sanitarias masivas recientes en la región, aunque a nivel nacional se mantiene la vigilancia sobre la circulación de distintas variantes del virus.

El 27 de julio de 2022, la Secretaría de Salud municipal confirmó el primer caso de viruela del mono en un paciente de Rosario: un joven de 33 años que había estado en Estados Unidos y había tenido contacto directo con una persona que había dado positivo. El segundo caso se produjo en agosto de ese mismo año. También fue un varón joven que había regresado de España y que a los pocos días presentó los síntomas típicos de la enfermedad: dolor de cabeza, fiebre, malestar general y la aparición de llagas en distintas partes del cuerpo. El tercer caso fue en septiembre de 2022.

"El contagio es por contacto estrecho", explican los infectólogos. "Incluso en España, por ejemplo, se contagiaron médicos que tocaron las lesiones. Y lo mismo suele pasar con los chicos", señalan los especialistas.

Es importante que los médicos sospechen la enfermedad mpox ya que puede confundirse con varicela, con sífilis, impétigo y otras lesiones en la piel.

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