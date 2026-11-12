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Detuvieron al delincuente que protagonizó una turbia fuga de una comisaría en enero pasado

Jonatan "Cachorra" Creciente tenía pedido de captura por varios delitos. A principio este año lo habían detenido pero lo dejaron irse en un trámite irregular

12 de noviembre 2026 · 08:53hs
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Jonatán Sebastián Creciente

Foto: Gobierno de Santa Fe

Jonatán Sebastián Creciente, alias Cachorra, fue detenido en zona sur. En enero protagonizó una fuga muy oscura de la seccional 15ª
El auto en el que se movía Cachorra Crecenti quedó incautado por la policía

El auto en el que se movía Cachorra Crecenti quedó incautado por la policía

Efectivos de la Policía de Investigaciones detuvieron en Rosario a Jonatan Sebastián Creciente, conocido como "Cachorra", quien registraba un pedido de captura vigente desde diciembre de 2025 por distintos delitos. El delincuente había ganado trascendencia a comienzos de este año a raíz de una turbia fuga de la comisaría 15ª.

Según se informó en esa oportunidad, Creciente había sido aprehendido porque tenía un pedido de captura vigente y trasladado a la comisaría de Ameghino y Sarmiento. Sin embargo, su ingreso no fue registrado por el personal de guardia y posteriormente recuperó la libertad. Ese episodio dio lugar a una investigación judicial por el presunto facilitamiento de su fuga, con efectivos policiales involucrados.

Desde entonces, se habían realizado distintos allanamientos en domicilios vinculados al prófugo, aunque los procedimientos no permitieron localizarlo. En octubre, la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas dio intervención a la Brigada de Capturas de la PDI para profundizar las tareas investigativas.

Cómo lograron ubicar al delincuente

A partir de esa intervención, los agentes desarrollaron tareas de inteligencia mediante el análisis de fuentes abiertas, que permitieron establecer la apariencia actual del hombre, y realizaron vigilancias encubiertas en distintos domicilios y sectores que podría frecuentar.

>> Leer más: Quien es Cachorra Creciente, el hampón que fue dejado en libertad por dos policías de la seccional 15ª

Como resultado de estas diligencias, ayer miércoles los investigadores lograron localizarlo en inmediaciones de Lamadrid y pasaje Suárez, en barrio Las Delicias, cuando se disponía a subir a un automóvil Citroën C3 de color negro. Al momento de hacer efectiva la orden de captura, el hombre opuso resistencia física y amenazó de muerte a los efectivos policiales, aunque finalmente pudo ser reducido y detenido.

Qué le incautaron el prófugo

Por disposición del fiscal Franco Tassini, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, se secuestraron el automóvil, un teléfono celular y una credencial de identidad hallada durante el procedimiento. El detenido fue trasladado a la sede operativa de la PDI y quedó a disposición de la Justicia.

>> Leer más: Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente15ª

Creciente -conocido en el ámbito delictivo de barrio Tablada y con antecedentes penales, entre ellos haber intentado matar a Matías Pera, un integrante de la barra brava de Newell's- era buscado por una causa que comprende delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso de arma en dos hechos y portación ilegítima de arma de fuego.

Cómo fue el incidente en la seccional 15ª

En enero de este año, Jonathan Creciente, de 39 años en ese momento, había sido aprehendido en inmediaciones de Uriburu y Hertz, en la zona sur. Al pasar por el control de identificación, se constató que pesaba sobre él un pedido de captura desde diciembre firmado dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Ante esa situación fue trasladado a la Seccional 15ª.

Una vez en la comisaría de Sarmiento y Ameghino, no fue registrado su ingreso y los sumariantes lo dejaron ir en libertad porque supuestamente el pedido de captura no estaba activo. El caso motivó una investigación de Fiscalía y pocas horas después dos policías fueron arrestados por presunto facilitamiento de fuga.

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