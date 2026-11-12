Anuncio histórico en rally: Argentina volverá a formar parte del Campeonato Mundial de Rally en 2028

La FIA y el promotor del WRC acordaron el regreso de la competencia con el gobierno de Córdoba. En marzo de 2027 habrá una prueba para evaluar la organización

Argentina volverá a recibir al Campeonato Mundial de Rally (WRC) en 2028 , después de nueve años de ausencia. La Federación Internacional del Automóvil (FIA), el promotor de la categoría y el gobierno de Córdoba acordaron la reincorporación de la prueba al calendario internacional, cuya última edición en el país se disputó en 2019.

El acuerdo representa el regreso de una de las competencias históricas del automovilismo argentino. La primera edición del Rally de Argentina se disputó en 1980 y, con el paso de los años, Córdoba se convirtió en uno de los escenarios tradicionales del campeonato.

El regreso contempla una etapa de evaluación previa . Durante el primer trimestre de 2027, Córdoba organizará un rally candidato que formará parte del Campeonato de Rally FIA CODASUR, donde la FIA analizará durante tres días distintos aspectos de la organización. Los delegados analizarán la seguridad, la infraestructura, las operaciones deportivas y la capacidad logística del evento.

La inspección también incluirá los tramos propuestos para la competencia y el parque de asistencia. Si la prueba alcanza los estándares internacionales, Argentina quedará habilitada para regresar al calendario del WRC en 2028.

La preparación estará a cargo del Automóvil Club Argentino (ACA) y de los organizadores locales, que deberán ajustar los detalles operativos para cumplir con las exigencias de la federación.

El proyecto para el regreso del campeonato también contempla la creación de la WRC Arena, un espacio que funcionará dentro del predio deportivo que rodea al estadio Mario Alberto Kempes.

El lugar contará con el tradicional parque de asistencia y propuestas especiales para los aficionados, con el objetivo de ampliar la experiencia del público durante el fin de semana de competencia.

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Qué dijeron la FIA y el gobierno de Córdoba sobre el regreso del Rally

Éric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter, destacó la trayectoria nacional dentro de la competencia: "Argentina tiene una larga y rica historia en el Campeonato Mundial de Rally y estamos encantados de trabajar con Córdoba para traer de vuelta este evento icónico".

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, resaltó la pasión de los aficionados argentinos: "Argentina es un país que lleva el automovilismo en la sangre, con aficionados apasionados y un terreno excepcional. Posee un legado increíble en el mundo de los rallies, y guardo grandes recuerdos personales de cuando competí en Córdoba. Cuando visité Argentina a principios de este año, reiteré mi compromiso de traer de vuelta al país una competición de primer nivel, y me enorgullece anunciar el primer paso para lograr esa visión".

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también celebró el anuncio y destacó el impacto económico que tendrá la competencia: "Trabajamos mucho para traer el Rally Mundial de regreso. El rally es parte de nuestra historia y pasión, pero también significa turismo y trabajo. Córdoba está lista para recibir al mundo".