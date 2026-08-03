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Un delantero ex-Central fue sondeado por un club de Europa y sueña con la selección de Italia

Dejó Arroyito a comienzos de año y emigró a Gimnasia de Mendoza, que adquirió la mitad del pase. "La selección es el sueño de todo jugador", dijo

Luis Castro

Por Luis Castro

3 de agosto 2026 · 15:04hs
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Agustín Módica lleva convertidos siete tantos desde su llegada a Gimnasia de Mendoza.

Agustín Módica lleva convertidos siete tantos desde su llegada a Gimnasia de Mendoza.

¿Y si te llaman de la selección de Italia? "Obvio, es el sueño de todo jugador". Agustín Módica transita un presente auspicioso y muy diferente a cómo había iniciado el año, cuando en enero fue informado de que no estaba en los planes del DT de Central, Jorge Almirón, y aceptó la oferta de Gimnasia de Mendoza, que hacía su presentación en la primera división. Todo un desafío, pero con la misión de mostrar su poder ofensivo y goleador, algo que está consiguiendo y que le permitió elevar su figura.

El exdelantero Canalla marcó tres tantos en el presente Clausura -cuatro en el Apertura-, con un doblete frente a Unión. Lo que elevó su rendimiento en el club, a tal punto que hace unos días rechazó una oferta de Fiorentina (Italia). Según estimaciones, la cotización del atacante rondaría los cinco millones de euros.

Módica, quien nació el 12 de enero de 2003 en Villanova d'Albenga (Italia) debido a que su padre jugaba al fútbol en ese país, llegó al Lobo mendocino luego de un acuerdo con Central de la compra del 50% de los derechos económicos y firmó un contrato por cuatro años. En la entidad mendocina logró sobresalir y en diecisiete presentaciones aportar lo que más sabe: goles. Y ante esto surgieron rumores ligados a la selección de Italia.

>>Leer más: Central vendió la mitad del pase de uno de sus delanteros, que ya se fue del club

"Sin duda, obvio que es el sueño de cualquier jugador poder jugar en la selección, pero hoy estoy muy feliz en este club", declaró el atacante sobre una chance que comenzó a circular y que, de mantener el nivel, podría hacerse realidad.

Antecedente en Italia

Los antecedentes avalan que esto pueda ocurrir, ya que otro argentino como Mateo Retegui, figura del Atalanta en la temporada 2024/25, logró ser convocado por la Azzurra.

El Pichi (23 años), que inició su camino en el fútbol en Amistad y Progreso y en el club Río Negro, llegó a Central recién en 2021, a los 18 años y proveniente de Central Córdoba. El debut en la primera de Central lo tuvo en 2023 frente a Independiente.

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