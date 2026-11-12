Víctor Tonelli: "El mundo está en una fase de retención y eso asegura precios firmes"

En el Congreso Federal Ganadero, que organiza el Rosgan, el reconocido consultor aseguró que la recomposición de stock en Argentina llevará cinco años. Dijo que el futuro del sector es la exportación y que el consumo interno “inexorablemente va a caer”

El mercado ganadero global atraviesa una fase de retención que, en el caso argentino, durará por lo menos cuatro o cinco años. Ese escenario asegura firmeza en los precios y un período de estabilidad propicio para invertir en eficiencia y tecnología. También consolidará a la demanda externa como el principal driver de la ganadería, con la oportunidad de crecer con una oferta diferenciada en el segmento de alta calidad y valor.

Ese fue el mensaje que dejó Victor Tonelli, el analista de mercado más reconocido del país, durante su presentación en el quinto Congreso Federal Ganadero que se realiza en la Bolsa de Comercio de Rosario. La contrapartida de la hoja de ruta que trazó en el encuentro organizado por el Rosgan, es que se profundizará la caída del consumo interno de carne vacuna, de los actuales 46 kilos por habitante y por año a los 38 en una década. Esa demanda de proteína, aseguró, seguirá siendo abastecida en forma creciente por el cerdo y el pollo.

Tonelli explicó que en los últimos veinte años “más que se duplicó” el mercado global de carne vacuna. Y citó dos motores de esa expansión: el crecimiento exponencial de los mercados no tradicionales, como Asia, Medio Oriente y el Norte de Africa; y la más reciente tendencia a valorizar las proteínas animales en la pirámide alimentaria y en las políticas de seguridad alimentaria.

En el plano de los mercados, el consultor advirtió que el 56% del crecimiento de los “nuevos mercados” proviene de países en los que la oferta argentina no está presente, por distintas razones. “Hay una oportunidad enorme para ir en busca de estos negocios que representan el 40% de la demanda mundial”, describió.

Tonelli recordó que “el mundo agotó stocks para acompañar esta demanda, el 84% de la ganadería mundial entró en ciclos de retención que pueden durar entre cinco o diez años”. Esto se tradujo en fuertes caídas de la faena, que en Australia llegó al 18%, en Paraguay al 21% y en Argentina al 10%. Esto significa que en el mundo la oferta se retraerá 15% entre 2025 y 2028.

Los nuevos importadores

Para el consultor, esta relación estrecha asegura que el precio de la carne vacuna no va a bajar pero también transforma el circuito global de negocios. China pasó de no importar a comprar 3 millones de toneladas por año en menos de una década, y Estados Unidos duplicó sus compras al exterior, “al punto que en 2027, aunque suene increíble, se convertirá en el principal importador del planeta”, subrayó.

Detrás de este fenómeno en el país del norte está la reducción del stock a su nivel más bajo en los últimos 73 años, que en parte se compensó con un fuerte aumento del peso de faena, aunque no alcanza. Este desfase también empujó los precios a un escalón históricamente alto. Para la Argentina, que se benefició el año pasado con una cuota extra de venta con bajo arancel de 80 mil toneladas a ese mercado, ese mercado abre una de las mayores ventanas de oportunidad. El volumen de ventas locales a ese destino pasó del 6% al 20% del total en dos años.

Los cupos de importación con baja imposición se amplían en los países compradores. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea permite, por ejemplo, consolidar al complejo cárnico local como proveedor en el viejo continente, que “en la última década perdió el 10% del stock”. En el otro gran comprador de carne vacuna argentina, Israel, con valores que prácticamente se duplicaron en dólares. “Es el cliente que uno siempre quiere tener, nunca dejó de comprar y crece en consumo y precio”, subrayó Tonelli.

Más exportación, menos consumo

El consultor no dudó que “la exportación es lo que va a dar el futuro a la ganadería argentina” mientras que “el consumo interno caerá inexorablemente”. A través de una curva histórica, mostró cómo el pollo y cerdo vienen ocupando desde hace décadas una mayor porción del mercado local de proteínas animales. “La carne vacuna viene cayendo a razón de 5 kilos por década en la dieta de cada habitante, mientras que en los otros casos crece a un ritmo de diez kilos”, indicó. Este rebalanceo se trasladó a los precios. En porcinos, el valor al consumidor pasó de ser el 25% al 50% del vacuno.

La situación de la oferta productiva tensionará también la demanda. tonelli señaló que el ciclo de retención ya lleva doce meses y que la recomposición del stock llevará unos cinco años. En el medio pasaron algunas cosas. Si bien la faena de hacienda cayó 10% en un año, el peso promedio subió 15 kilos, hasta los 247. El consultor estima que puede seguir subiendo.

Las importaciones comienzan a aparecer en el sistema. En un año pasaron de cero a 1 kilo por habitante y, según sus proyecciones, podrían llegar a 4 ó 5 kilos en los próximos tres. “La mayoría de los grandes países productores exportadores también importan”, aseguró.

La descomoditización

Como parte de la estrategia de inserción internacional, Tonelli invitó a “descomoditizar” la carne, apostando a atender mercados de calidad que hoy tienen un plus de 15% en el precio pero podrían llegar a 35% en los próximos años. La propia radiografía de las exportaciones argentinas hablan de una tendencia que va más allá del volumen. En el último año las toneladas vendidas crecieron 6% pero el valor pactado aumentó 28%.