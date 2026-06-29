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El día en que Diego Maradona fue sondeado para ser el entrenador de Newell's

El Diez, quien hace 40 años levantaba la Copa del Mundo en México 86, visitó Rosario en noviembre del 98 y dijo: "Abrazo la chance de dirigir a Newell's"

Luis Castro

Por Luis Castro

29 de junio 2026 · 16:14hs
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Diego Maradona en el teatro El Círculo tras presenciar la obra que tenía a Dalma como una de las protagonistas. 

Diego Maradona en el teatro El Círculo tras presenciar la obra que tenía a Dalma como una de las protagonistas. 
El día en que Diego Maradona fue sondeado para ser el entrenador de Newells

Diego Maradona hace 40 años levantando la Copa del Mundo.

Diego Maradona hace 40 años levantando la Copa del Mundo.

Diego Armando Maradona hacía poco tiempo que le había dicho adiós al fútbol como jugador. Se encontraba en una etapa de búsqueda y la intención era ser director técnico, mientras tanto acompañaba a su hija Dalma en sus primeros pasos como actriz. Fue en ese momento en que estuvo en Rosario para verla en acción y Diego se mostró entusiasmado no sólo por su hija, sino por una chance que podía nacer para dirigir en el Parque. "Apareció algo de Newell's y abrazo esa posibilidad de dirigir", dijo un atento Diego y que se encontraba con una figura impecable. Precisamente un día como hoy 29 de junio, pero de 1986, Argentina derrotaba a Alemania por 3 a 2 en la gran final disputada en el Estadio Azteca (México) y Diego levantaba la Copa del Mundo.

Maradona había aparecido de manera imprevista en el teatro El Círculo el 1º de noviembre de 1998 para ver en acción a Dalma en la obra infantil "Los Reke's". La sala estaba ocupada por jóvenes y tras el espectáculo Diego mantuvo un mano a mano con Ovación sin prisa. Estaba afable y con ganas de hablar. Ese mismo día la Lepra enfrentaba en el Coloso a Platense bajo una ola de cuestionamientos a Jorge Castelli, quien parecía tener los días contados. Es por eso que el Diez disparó: "Hoy almorcé en Rosario y surgió algo. No quiero apurarme, pero apareció algo de Newell's y abrazo esa posibilidad de dirigir".

En la vereda de enfrente de Castelli

El Profe no le encontraba la vuelta al equipo y el presidente de ese momento, Eduardo López, había comenzado a sondear entrenadores ante una posible salida. "Le deseo lo mejor del mundo a (Jorge) Castelli. Sé que siempre estuve en la vereda de enfrente de él, pero ahora me pongo a su lado, cuando tengo que pelear a alguien lo hago de frente, tengo los brazos arriba, no cuando está con los brazos abajo", aclaró el Diez, quien colgó los botines el 25 de octubre de 1997, a los 37 años, jugando su último partido oficial vistiendo la camiseta de Boca durante un superclásico contra River.

>> Leer más: El 10, el showbol y la lepra

Y agregó: "Primero, ojalá que Newell's haya ganado (la afirmación fue antes del partido con Platense) y que no lo echen simplemente porque viene otro técnico. Si lo tienen que echar que sea porque no se dan los resultados y porque por ahí con el trabajo que hizo no le fue bien a Newell's. Nadie puede negar que Castelli es un gran preparador físico, un gran mentalizador y como técnico es respetable".

Maradona estaba entusiasmado e ilusionado y ante la consulta de si había mantenido algún contacto con el presidente, rápidamente expresó: "No. Hay algo que no me gusta. Los técnicos cuando está por caer alguien van todos a la platea a mostrarse. Yo preferí venir a ver a mi hija y eso que me hablaron para que vaya a ver Newell's-Platense. Dije que no porque eso es de traidor".

La tarde de domingo avanzó y a las pocas horas Newell's derrotaba a Platense por 2 a 1, con dos goles de Julio Saldaña. Este resultado calmó la situación que vivía Castelli, cortó una racha adversa y finalmente el Profe no sólo resistió hasta el final del Apertura 98, sino que también dirigió varias fechas del Clausura 99.

De esa forma, el nombre de Maradona como DT de Newell's sobrevoló por un instante y la continuidad de Castelli motivó a que no se avanzara en la idea de pegar un golpe mediático con la contratación de Diego, así como había ocurrido en el 93 cuando se convirtió por algunos meses en refuerzo de la Lepra.

Hace 40 años levantaba la Copa del Mundo

Tras un enorme rendimiento futbolístico, Diego Maradona llevó a la selección argentina a coronarse campeón del mundo en México 86 y el 29 de junio de ese año levantó la ansiada Copa del Mundo después de vencer con cierto sufrimiento a Alemania por 3 a 2.

Diego, acompañado por grandes jugadores, tuvo un desempeño inolvidable en ese Mundial y quedó en la memoria eterna no sólo por la coronación, sino por los goles antológicos convertidos frente a Inglaterra.

El 22 de junio de 1986, en los cuartos de final de la Copa del Mundo y en el estadio Azteca, Diego marcó el primer tanto llamado la "Mano de Dios" y el segundo el "Gol del siglo", considerado el mejor gol de todos los tiempos.

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