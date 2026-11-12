Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Desde la Municipalidad remarcaron que los insectos no son dañinos para personas ni animales domésticos

El aumento de la temperatura y la humedad de la mano de las últimas lluvias no sólo generó una mayor presencia de mosquitos. Los cascarudos también ganaron terreno en Rosario y alteraron la rutina de la primavera en casas y departamentos, aunque fuentes de la Municipalidad apuntaron no se trata de un fenómeno generalizado en la ciudad .

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público apuntaron que la irrupción de los pequeños insectos negros está bastante concentada en algunos sectores del mapa urbano. Principalmente se observan en las áreas cercanas a parques o grandes espacios abiertos como uno de los efectos del cambio de las condiciones meteorológicas.

La Dirección de Control de Vectores de Rosario no se dedica a fumigar ni adopta otras medidas para prevenir la proliferación de los coleópteros. De acuerdo al análisis de los especialistas, la multiplicación de esta especie de un fenómeno transitorio derivado del incremento de la frecuencia de las precipitaciones con tiempo templado y cálido.

En lo que respecta a la cuestión sanitaria, las autoridades locales remarcaron que los cascarudos no son peligrosos para personas ni animales . Incluso si aparecen grandes cantidades, no pican ni muerden, ya que se alimentan de otros pequeños animales invertebrados.

Un aspecto particular del fenómeno en Rosario es que esta especie de escarabajos del género scarites tiene alas. Por eso es frecuente que ingresen a las casas volando, sobre todo a la noche.

>> Leer más: Volvieron los mosquitos, pero aseguran que no hay circulación viral de Aedes aegypti en Rosario

Los insectos que aparecieron en los últimos días se sienten atraídos por la iluminación artificial. Si bien puede ser útil oscurecer los ambientes o usar luces frías para reducir la presencia en el hogar, los especialistas del municipio aseguran que la tela mosquitera y otras barreras físicas son la mejor medida de protección de las habitaciones y otros sectores internos de las viviendas.

Otro punto importante a tener en cuenta es que los cascarudos no se reproducen en casas ni departamentos. Es decir, incluso si entran a un domicilio particular, eso no implica que haya riesgo de que se multipliquen allí.

¿Qué especie de cascarudos hay en Rosario?

En Rosario puede verse otro tipo de coleópteros muy conocido como el bicho torito. Una de sus características más peculiares es el cuerno que sólo tienen los machos.

Dentro de esta especie, las hembras no sólo se diferencian por el aspecto de su cabeza. También tienen la capacidad de volar, algo que suele ocurrir al final de la temporada de verano para poner huevos.

En general, los cascarudos viven la mayor parte de su vida bajo tierra. Allí pueden pasar unos dos años como larvas. Una vez que se convierten en adultos, salen a la superficie de la mano del aumento de la temperatura y la humedad. Esta etapa dura apenas tres o cuatro días y en dicho período no comen porque su único objetivo es reproducirse.

El bicho torito se define científicamente como Diloboderus abderus. Aunque no genera complicaciones significativas en la ciudad, en el campo se lo considera una plaga porque puede llegar a dañar los cultivos de invierno como el trigo, el maíz, el sorgo y el girasol. Al mismo tiempo, una presencia en cantidad moderada favorece la siembra directa, ya que mejora el ingreso de aire y agua en el suelo, así como el reciclaje de nutrientes.