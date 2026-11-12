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Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario

Luego de 20 años sin obras significativas, los nosocomios para jubilados tuvieron reformas de fondo

12 de noviembre 2026 · 12:05hs
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Pami bajo un plan de reformas

Pami bajo un plan de reformas

Pami lleva adelante un plan integral de reformas y mantenimiento en los Policlínicos I y II de Rosario con el objetivo de asegurar su buen funcionamiento y brindar un servicio de calidad a los afiliados de la obra social. La iniciativa permitió recuperar y modernizar espacios luego de más de 20 años sin obras significativas en los establecimientos.

En el caso del Policlínico I, la obra más importante constó de una restauración integral de las habitaciones, la cocina y la zona de recepción. Más de 30 habitaciones distribuidas en tres pisos fueron puestas en valor a partir de la colocación de nuevos pisos y el cambio de todo el cableado eléctrico.

Además, se impermeabilizó el sector de farmacia que se encontraba deteriorado por las filtraciones proveniente de sus techos y permitió su rehabilitación total. Por otro lado, la sala de espera, el sector de guardia y el shockroom fueron remodelados por completo con tareas de pintura, colocación de paneles, cambio del cableado eléctrico e iluminación. Estas reformas permitieron optimizar la atención que los afiliados recibían en urgencias.

Baños nuevos, oficinas remodeladas, y hasta la farmacia

Baños nuevos, oficinas remodeladas, y hasta la farmacia

Pami a nuevo

Por su parte, en el Policlínico II también se ejecutaron trabajos de mantenimiento. En el subsuelo, se demolieron los baños existentes y se reconstruyó ese sector con nuevos baños: uno para personas con discapacidad, otro para mujeres, el tercero para hombres y uno específico para el personal del sector. Además, se construyó el laboratorio de bacteriología incluyendo un habitáculo para la extracción de sangre y una oficina de recepción. Esta intervención contempló la provisión de agua, de gas, y todo el mobiliario necesario para su funcionamiento además de realizar un cambio de la columna principal del desagüe cloacal desde el tercer piso hasta este subsuelo.

En el edificio administrativo se impermeabilizó el exterior colocando membrana geotextil y membrana líquida en la terraza y restaurando el tanque existente. Estas mismas tareas se llevaron adelante en los techos del sector de archivo y oficinas de auditorías médicas. Estas últimas debieron ser restauradas de forma integral al igual que la oficina de infectología, la oficina de diagnóstico por imágenes, la oficina de jefatura de camilleros, enfermeros y personal de limpieza y la recepción al público.

Por último, en el sector del Anexo en la terraza interna también se llevaron adelante trabajos de impermeabilización a través de la colocación de membrana líquida y se realizó el cambio de desagües pluviales.

Este plan de infraestructura que puso en marcha Pami resulta fundamental para brindarle a los afiliados de Rosario una calidad de atención superior a partir de la mejora en la seguridad y comodidad de los establecimientos. Además, mejora significativamente las condiciones de trabajo del personal que desempeña sus tareas en los Policlínico I y II.

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