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La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

El equipo de Lionel Scaloni recibirá a la Celeste en La Bombonera en el primer encuentro de esta fecha Fifa de noviembre, en plena renovación del plantel

12 de noviembre 2026 · 10:40hs
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La selección argentina chocará ante Uruguay en el primer amistoso de esta fecha Fifa.

La selección argentina chocará ante Uruguay en el primer amistoso de esta fecha Fifa.

La selección argentina enfrentará a Uruguay en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en el primer encuentro amistoso de esta fecha Fifa de noviembre. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido de la Albiceleste de este viernes por la noche.

Luego de la despedida de Lionel Messi frente a Benín, el seleccionado nacional disputará dos partidos en el país, mientras se espera la confirmación oficial de la continuidad de Lionel Scaloni en la dirección técnica.

El entrenador oriundo de Pujato encabeza otra renovación en el plantel, que viene de jugar dos encuentros ya sin su capitán rosarino (ante Bolivia y Burkina Faso). Además, las ausencias por varias lesiones forzarán un once titular con novedades, tanto en la Boca como unos días después en Córdoba ante Costa Rica.

A qué hora juegan Argentina vs. Uruguay

El partido amistoso entre Argentina y Uruguay será este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera. Todavía resta la confirmación oficial de la terna arbitral.

Dónde ver Argentina vs. Uruguay

La transmisión del encuentro entre la Albiceleste y la Celeste será a través de Telefe y TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Argentina y Uruguay fue triunfo 1 a 0 de la Albiceleste en marzo de 2025.

El último enfrentamiento entre Argentina y Uruguay fue triunfo 1 a 0 de la Albiceleste en marzo de 2025.

>> Leer más: Un canalla mundialista: el jugador de Central fue citado por la selección argentina sub-17

Posibles formaciones de Argentina y Uruguay

Argentina: Emiliano Martínez/Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico/Facundo Medina/Román Vega; Exequiel Palacios/Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán

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