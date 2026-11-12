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Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar

La jornada se realizará este sábado, de 9 a 13. Se ofrecerá información sobre escrituras, herencias, donaciones, testamentos y otros trámites

12 de noviembre 2026 · 14:26hs
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El Colegio de Escribanos de Rosario será uno de los puntos donde se brindará atención en forma gratuita. 

El Colegio de Escribanos de Rosario será uno de los puntos donde se brindará atención en forma gratuita. 

Los rosarinos tendrán la posibilidad de consultar gratuitamente a escribanos sobre trámites y cuestiones legales vinculadas con la vivienda, las herencias, los testamentos o la protección del patrimonio familiar, entre otros temas. La atención se realizará este sábado, de 9 a 13, en cuatro puntos de la ciudad, en el marco de una jornada federal que busca acercar el asesoramiento notarial a la comunidad. La propuesta también llegará a Funes, Casilda, Firmat, Rufino y Venado Tuerto.

La actividad es organizada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 2ª Circunscripción, que participará de la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario. La iniciativa busca facilitar el acceso a orientación profesional sobre situaciones jurídicas que forman parte de la vida cotidiana y que, muchas veces, generan dudas sobre cómo proceder o qué documentación se necesita.

En Rosario, los profesionales atenderán en cuatro espacios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. La orientación será gratuita y estará abierta a toda la comunidad, sin necesidad de contar con conocimientos jurídicos previos.

Los interesados en sumarse a la actividad deberán acercarse al Colegio de Escribanos (Córdoba 1852), el Club Central Córdoba (San Martín 3250), la Vecinal Empalme Graneros (Juan José Paso 2490) y la plaza Buratovich (Cafferata 1300). En caso de lluvia, la atención en la plaza se trasladará al Club Echesortu, ubicado en San Nicolás 1350.

Todos los puestos de asesoramiento funcionarán el sábado, entre las 9 y las 13.

Qué consultas se pueden realizar

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse para plantear inquietudes relacionadas con la compraventa de inmuebles, las donaciones, los testamentos y la protección de la vivienda familiar.

También se brindará orientación sobre autorizaciones para que menores de edad puedan viajar, permisos para conducir, uniones convivenciales, pactos de convivencia y régimen patrimonial del matrimonio.

Otros de los temas que podrán abordarse son las directivas anticipadas de salud, las medidas de autoprotección, la constitución de sociedades y la celebración de contratos.

El objetivo de la actividad es que las personas puedan recibir información confiable antes de tomar decisiones que puedan tener consecuencias legales o patrimoniales, así como conocer qué herramientas jurídicas existen para proteger sus derechos.

Una oportunidad para resolver dudas

El presidente del Colegio de Escribanos, Enrique Barales, destacó la importancia de acercar este tipo de asesoramiento a los vecinos.

"Esta jornada representa una oportunidad muy valiosa para acercar el notariado a la comunidad. Muchas veces, las personas tienen dudas sobre cuestiones jurídicas que son fundamentales para su vida personal, familiar o patrimonial, y no siempre saben dónde recurrir para obtener información confiable. Nuestro objetivo es estar cerca, escuchar esas inquietudes y brindar orientación profesional", señaló.

Barales también remarcó que la tarea de los escribanos no se limita a la elaboración y certificación de documentos, sino que cumple un papel importante en la prevención de conflictos.

"La función del escribano no comienza ni termina en la firma de un documento. También tenemos una responsabilidad muy importante en la prevención de conflictos, la protección de los derechos y la generación de seguridad jurídica. Participar de estas jornadas es una manera concreta de poner ese conocimiento al servicio de la sociedad", afirmó.

Asesoramiento en otras cinco localidades

Además de los cuatro puntos habilitados en Rosario, la jornada se extenderá a otras cinco localidades del sur de la provincia, donde los profesionales atenderán en el mismo horario, de 9 a 13.

En Funes, las consultas se recibirán en el Club San Telmo, ubicado en Elorza 1464.

En Casilda, la atención será en Dante Alighieri 2258.

En Firmat, los escribanos estarán presentes en la plaza Rivadavia, en la intersección de avenida Santa Fe y Buenos Aires.

En Rufino, el punto de encuentro será Cobo 1095, mientras que en Venado Tuerto la actividad se desarrollará en el Centre Català, ubicado en Chacabuco 1205.

En todos los casos, la propuesta será gratuita y abierta al público, con el propósito de facilitar el acceso a información jurídica y promover la prevención de conflictos mediante el asesoramiento profesional.

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