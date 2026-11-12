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Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Santino Alvarado está bajo investigación en la justicia de Santa Fe en una causa por armas y en la justicia federal por narcotráfico. Hubo procedimientos en Rosario y San Lorenzo

12 de noviembre 2026 · 09:09hs
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Los allanamientos en Rosario y San Loranzo fueron realizados por efectivos de la Policía Federal

foto: Archivo

Los allanamientos en Rosario y San Loranzo fueron realizados por efectivos de la Policía Federal

En un amplio operativo realizado en forma conjunta por fiscales de la provincia de Santa Fe y de Nación, fue detenido Santino Alvarado, hijo del narco Estaban Alvarado, jefe de una organización narcocriminal condenado a prisión perpetua por varios delitos.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación provincial indicaron a La Capital que este jueves efectivos de la Policía Federal realizaban múltiples allanamientos en Rosario y San Lorenzo, y confirmaron en forma preliminar la detención del hijo de Esteban Alvarado.

Según indicaron los voceros, Santino, quien fue detenido este jueves en Rosario, está bajo investigación en una causa por armas, radicada en la justicia ordinaria de Santa Fe, y por venta de estupefacientes en otro expediente en el ámbito de la justicia Federal e impulsado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Qué se sabe del hijo de Esteban Alvarado

Santino Alvarado tiene 21 años y es el hijo mayor de Esteban, señalado por la justicia como jefe de una banda que cometió graves delitos durante años vinculados al tráfico de drogas. El muchacho vivió durante varios años en España, enviado por su padre para preservarlo de las disputas narcos. En 2023 salvó la vida tras ser atacado a puñaladas en un boliche en Marbella.

>> Leer más: Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Tras regresar a Argentina, según establecieron distintas investigaciones, comenzó a tener presencia activa en la organización que durante años respondió a su padre.

Reclamo de propiedad

En agosto de 2025, Santino presentó formalmente una demanda contra el gobierno de Santa Fe por el decomiso de una quinta que pertenecía a su padre y que tiene un valor de 200 mil dólares. Se trata, según recordó el secretario de Registros de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, del inmueble ubicado en el paraje Los Muchachos que pasó a manos del Estado hace algo más de un año junto con otras propiedades de la organización criminal enfrentada a Los Monos.

Santino había solicitado la restitución del inmueble ante el Juzgado de Primera Instancia de Circuito 2, a cargo de Eduardo Arichuluaga. El muchacho pidió una acción reivindicatoria para recuperar la vivienda, que fue decomisada por una sentencia dictada en noviembre de 2022. El título estaba a su nombre y el de su hermana, pero Esteban Lindor Alvarado tenía un contrato de usufructo para disponer de ella.

En medio de ese pleito con el gobierno provincial, ahora Santino aparece vinculado directamente a cuestiones penales concreta que derivaron en su detención este jueves.

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