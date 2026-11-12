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Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

El Charrúa está en el reducido en búsqueda del segundo ascenso, pero los directivos ya trabajan para armar el plantel del próximo año

12 de noviembre 2026 · 14:45hs
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Matías Giroldi ya puso la firma en la renovación de su contrato con Central Córdoba.

Matías Giroldi ya puso la firma en la renovación de su contrato con Central Córdoba.

Central Córdoba jugará el sábado ante Cañuelas la revancha por los cuartos de final del reducido de la Primera C, cuyo ganador acompañará a Luján en la Primera B Metro. En la ida igualaron 1 a 1 y el Charrúa buscará la victoria para seguir en carrera.

Antes del partido, el club hizo un anuncio muy relevante para la próxima temporada, sin importar en qué categoría se acomode el equipo: el arquero Matías Giroldi, una de las figuras del Matador de Tablada este año, renovó contrato por una temporada más.

"¡Con la firma puesta!", publicó el club en sus redes sociales junto a la foto del arquero y el presidente, Omar Vicente. No es descabellado que se trata del segundo refuerzo del plantel para lo que viene. Quien ya había firmado su renovación es Joaquín Messi.

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El segundo año de Giroldi en Tablada

Giroldi atraviesa su segunda etapa en Central Córdoba. Llegó al club a principios de año, cuando el plantel todavía estaba a cargo de la dupla compuesta por Daniel Teglia y Diego Acoglanis. Venía de jugar en Ituzaingó y los entrenadores consideraron que era el indicado para defender los tres palos del equipo.

Y Giroldi no decepcionó, ni a Teglia-Acoglanis ni a Arnaldo Sialle, el actual entrenador. El arquero tuvo actuaciones destacadas a lo largo del año y más de una vez sostuvo con sus atajadas al equipo, que tuvo un mal comienzo y enderezó la campaña hacia el final.

Giroldi, que se inició en Adiur y también jugó en Botafogo, Central y Real Pilar, ha dicho reiteradamente que Central Córdoba es su casa. Cuando regresó a Tablada, a principios de 2026, dijo que estaba en su mejor momento. Y no se equivocó.

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El Charrúa visita a Cañuelas el sábado

Córdoba visitará este sábado a Cañuelas en el sur del conurbano, en la revancha del partido que igualaron 1 a 1 por la ida. Si gana, se clasificará a las semifinales del reducido y seguirá soñando con el regreso a la Primera B Metro.

Pese a que el equipo sigue en carrera, y con la ilusión intacta, los directivos ya trabajan para armar un plantel competitivo para la próxima temporada. Giroldi es el primero que aseguró su continuidad, aunque seguramente le seguirán otros.

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