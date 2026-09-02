La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

"Siempre extrañé el barrio y disfrutar con amigos", sostuvo Hernán "Sapito" Encina en diálogo con Ovación tras el partido en un torneo amateur de zona sur. "Hoy trabajo con mi viejo de albañil", confesó

El Sapito Encina junto a Miguel Russo, quien lo rescató y lo devolvió a la primera de Central.

Parque Regional Sur. Hernán Encina con la camiseta de "Los de siempre", equipo que participa de un torneo de veteranos.

"Disfruto de la amistad del barrio y jugar con amigos. Siempre extrañé el barrio Las Flores" , confesó Hernán "Sapito" Encina mientras el equipo "Los de siempre" estaba ganando en el torneo de veteranos que se disputa en el parque Regional Sur y en otros lugares. Aquel exvolante de Central nunca olvidó sus raíces, a tal punto que continúa viviendo en el lugar donde nació y desde la zona que lo condujo a abrazar una carrera dentro del fútbol a nivel profesional y con la ayuda en gran parte de Omar Palma, quien "fue como un padre para mí", y de Miguel Russo. Si bien tuvo oportunidades para elaborar un futuro diferente por su recorrido por diversos clubes del exterior, siempre regresó a su lugar de origen. Ese espacio donde se siente el "Sapito" que todos conocen y rodeado de los muchachos de la infancia. "Hoy estoy con mi viejo trabajando de albañil. No se me van a caer los brazos por decirlo, no tengo vergüenza", comentó el exjugador de Central, quien en su segundo partido en primera en 2001 fue titular en el clásico del Coloso y convirtió el 1-0 parcial en el choque que concluyó igualado en uno.

"Estuve un tiempo descansando con la familia, disfrutando de los viajes. Luego empecé a entrenar a los chicos en el barrio. Estuvimos hasta el año pasado y viajábamos a todos lados. Y como siempre dijimos, tratamos de sacar los pibes de la calle. Ahora juego con el equipo de amigos del barrio Las Flores", sostuvo Encina en la charla con Ovación para el ciclo "¿Qué es de la vida?". Precisamente, el exvolante en 2013 volvió a marcar en un clásico, esta vez en el Gigante y anotó el 2-1 para la victoria Canalla.

"Vivo en La Flores y gracias a Dios la gente me apoyó. Tengo muchos amigos de Newell's y de Central. Hasta el día de hoy supieron respetar mi profesión. Y eso lo agradezco siempre", agregó el exvolante tras jugar sólo medio tiempo por una molestia en el tobillo producto de una dura lesión que sufrió cuando era profesional. En el conjunto de Las Flores comparte equipo con el Chelito Delgado (también surgió de Las Flores) y con uno de los hijos del Negro Palma. En la actualidad Encina -jugó en varios equipos argentinos y en el exterior- también trabaja de albañil , la profesión que le enseñó su papá.

Cuando vos sos jugador, con trayectoria e ingreso de dinero importante, lo primero que se hace es vivir en otro lugar. Eso vos no lo hiciste.

No, yo pensé de otra manera. Como te digo, gracias a Dios me mudé y siempre fui de Las Flores. Me iba a otro lugar, pero siempre caía en el barrio para estar con mi familia, mis amigos. Disfruto de la amistad del barrio, jugar con amigos y con el Chelito Delgado. Siempre extrañé mi lugar.

No se te subieron los humos a la cabeza, como se dice habitualmente.

No, nunca cambié. Es lo que me enseñó mi viejo, el barrio, el sacrificio de cada uno. Hoy estamos en Las Flores y cuando jugamos, me siento a tomar una gaseosa con los muchachos, con mis amigos...

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¿Gaseosa, ja?

Un poco de agua mineral, ja. Siempre tomamos una cervecita. Ya estamos viejos, así que tenemos el permitido. Todo esto es lo más lindo, la amistad.

A lo largo de toda tu carrera lo que soñabas era jugar en la primera división y eso fue lo positivo. ¿Qué fue lo negativo que te pasó?

El perder a mi vieja. Gracias al sacrificio que hicieron mis padres, logré jugar al fútbol. Después siempre hay una negatividad sobre el técnico, aunque estoy agradecido al fútbol.

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Muchos exjugadores han dicho que han sido engañados en el fútbol en la cuestión económica. ¿Cómo te fue a vos?

Siempre confié en mis representantes y creo que lo que tengo es gracias a ellos, que siempre me dijeron: "Invertí, invertí". Hoy soy uno más en el barrio. Uno tiene lo que tiene gracias al fútbol.

Palma y Russo, dos que lo ayudaron

Siempre estuviste ligado a Central y tuviste a Omar Palma y Miguel Russo. ¿Qué significaron para vos?

Omar fue para mí un padre, tanto adentro como afuera de la cancha. Cuando era chico, fue el primero que me dijo junto a Alfredo Killer: "Quedate en la pensión". Ángel Zof era coordinador y con el Chelo Delgado estábamos en la pensión. Me educaron y enseñaron muchas cosas. Después me tocó tenerlo a Russo. Estaba marginado, jugando en la cuarta, y él me llevó a la primera. Ahí tuve la oportunidad de jugar otra vez. Me dio una chance que nunca me habían dado en ese momento. Siempre estaré agradecido a Omar y a Miguel.

En esto del fútbol siempre hay que estar en el momento indicado y muchas veces, a pesar de los cachetazos, no bajar los brazos. Porque la oportunidad llega sin esperarla.

Sí, a mí me tocó bajar los brazos y hasta quise dejar el fútbol. Creo que estaba Menotti y terminé jugando en la local cuando ya había estado en primera. Seguí, no bajé los brazos, pero llegó un momento que estuve a punto de dejar todo. Tenía a mi hijo, Gustavo, hablé con mi señora y le dije: "Negra, quiero dejar, no aguanto más". Y me dijo que hiciera lo que quisiera, pero "fijate porque es lo que te gusta. Yo te voy a apoyar". Y seguí. Hasta hoy ella me sigue acompañando y gracias a Miguel tuve la chance de continuar en el fútbol.

Es increíble lo que te da a veces la vida. Si no sucedía eso, tenías que ir a trabajar de otra cosa.

Sí, de albañil como hoy con mi viejo. No se me van a caer los brazos por decirlo, no tengo vergüenza. Hoy también estamos laburando de eso y me gusta. Tengo todo lo de mi viejo. Por eso, como dije antes, los técnicos te quieren o no. Y está en vos dejar o no. Fui tocado por la varita mágica y volví a jugar. Gracias a Dios no paré hasta el día que me retiré.

Lo que pasa es que para el afuera se piensa que los que llegan a primera, en clubes grandes, tienen la vida hecha y están salvados.

La diferencia la hacen pocos. Los que jugaron en Italia, España u otros países, donde se gana bien. Pero no me quejo porque, gracias a Dios, uno tiene lo que logró con mucho sacrificio. Mis hijos tienen lo suyo y uno no tiene que bajar los brazos, hay que vivir el día a día.

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Un Sapito en otro pozo: la política

También decidiste incursionar en política, ¿qué es lo que te llevó a meterte en ese ámbito?

En ese tiempo estaba con los chicos. Ayudé a muchos chicos de la calle. Teníamos muchos del barrio Las Flores, Toba, entrenando y dándoles su merienda. Y todo salía de amigos o de mi bolsillo. Nunca me ayudaron en nada desde la política. Un primo me habló; se me dio por meterme por los chicos, para ver si podía dar una mano con el tema en lo futbolístico, en el deporte. Generar algo más que nada desde adentro. Y ayudar a la familia, obviamente, porque tenía 150 pibes. No se dio. Me dijeron que siguiera, que hay que ser un poco caradura. Pero me di cuenta de que no es lo mío. A veces tiene que agachar la cabeza en algunas cosas... Viviendo en Las Flores iba a tener el apoyo de la gente, pero después decidí estar tranquilo. Por ahí alguno podía decir que era por la plata, pero lo mío era otra cosa, los chicos.

A la hora de repasar tu historia, ¿hay algo puntual que si tuvieras la chance de retroceder el tiempo decís "esto cambiaría"?

Las decisiones que tomé. Siempre hablo con mi señora y le digo que cuando estuve en México -jugó en Tecos y Atlas de Guadalajara- y me fui, fue una decisión quizás un tanto estúpida. Si me quedaba, hubiese sido otra cosa. Podría haber jugado más tiempo en ese país (también lo hizo en Barcelona de Ecuador).

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En tu estadía en México, ¿viste alguna situación de incomodidad por el tema inseguridad?

No, gracias a Dios la pasé bien. Soy una persona sencilla, me hice muy amigo de jugadores que eran de barrio e iba a sus casas. Siempre hubo comentarios, por ejemplo, que al presidente del club lo corrían, comentarios así, pero no sé si eran ciertos porque nunca lo vi. Sólo tengo palabras de agradecimiento a la gente.