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San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

El crimen ocurrió el domingo pasado y la víctima fue Uriel Flores, de 25 años, quien murió en un tiroteo en Juan Manuel Estrada al 200

12 de noviembre 2026 · 13:28hs
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Crimen en San Lorenzo. El sospechoso fue imputado por el asesinato de Uriel Flores

Crimen en San Lorenzo. El sospechoso fue imputado por el asesinato de Uriel Flores

Un hombre de 25 años fue imputado y seguirá en prisión preventiva por el plazo máximo de ley como responsable del homicidio Uriel Flores, ocurrido el domingo 8 de noviembre en San Lorenzo, en medio de una balacera que dejó además a otros dos hombres heridos.

La resolución fue firmada por el juez de Primera Instancia Ariel Cattaneo y alcanzó a Ángel Darío V., quien fue detenido poco después del crimen y ahora enfrentará una acusación por homicidio doblemente agravado por la intervención de dos o más personas y por el uso de arma de fuego y tenencia de material explosivo.

La audiencia de imputación se llevó adelante el miércoles en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo y la acusación estuvo a cargo de la fiscal Lucía Pazos.

Qué se estableció sobre el crimen en San Lorenzo

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó a Ángel V., junto a otras tres personas que aún no fueron identificadas, haber llegado en un auto Citroën C3 hasta una vivienda ubicada en Juan Manuel Estrada al 200, en San Lorenzo, y haber efectuado múltiples disparos contra las personas que estaban allí.

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Como consecuencia de ese ataque murió en el acto Uriel Flores, quien tenía 25 años, y José María B. y Jonathan F. resultaron heridas. Tras cometer el crimen, Ángel V. y sus cómplice huyeron. La fiscal estableció que se dirigieron hasta Lavalle y Castelli, en Fray Luis Beltrán, donde prendieron fuego el Citroën C3 utilizado en el hecho. A todo esto, efectivos de la Unidad Regional XVII ya estaban informados sobre lo ocurrido y en el lugar del crimen pudieron recolectar testimonios para dar con los responsables del ataque.

Cómo fue detenido el imputado

Según la reconstrucción de los hechos que hizo la fiscal, cerca de las 2, en Fray Luis Beltrán y Roque Sáenz Peña los sospechosos fueron avistados por la policía. Los autores de la balacera huyeron en dirección a General Paz. Según esa secuencia, Angel V., huyó por los techos de las viviendas y al advertir que en una de las casas había una moto, y que el portón estaba abierto, bajó del techo y sustrajo el rodado para continuar con su huida.

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Pero no llegó lejos. A una cuadra fue alcanzado por la propietaria del rodado y otros vecinos quienes lo retuvieron. En ese momento, para lograr que lo dejaran escapar, Ángel V. amenazó a esas personas con que tenía un explosivo dentro de una bolsa y que estaba dispuesto a detonarlo. Fue en ese momento, en que llegó la policía y lo detuvo.

Dos granadas

Los policías comprobaron que dentro de la bolsa había latas de bebidas alcohólicas, cigarrillos y dos granadas FMK2 de Fabricaciones Militares, de las cuales no tenía autorización para portar. En el mismo procedimiento, la policía incautó una pistola Bersa de calibre 9 milímetros, con cargador completo, que fue secuestrada en el techo de la casa Ángel V.

Dentro de la bolsa se secuestraron latas de bebidas alcohólicas, cigarrillos y dos granadas FMK2 de fabricación militar, las cuales obviamente tenía sin autorización legal. También en el lugar en el que fueron avistados inicialmente secuestraron dos gorras negras, una remera negra, un teléfono celular y guantes de latex negros. La acusación de la fiscal también incluyó para a Angel V. portar sin autorización un arma de fuego.

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