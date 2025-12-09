Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

El jugador viene de marcar 30 goles en 90 partidos en Peñarol, con el que jugó las últimas dos ediciones de la Copa

Maximiliano Silvera, el delantero uruguayo al que Central le hizo una oferta, viene de hacer 30 goles en 90 partidos.

Central ya trabaja para conformar el plantel con el que afrontará un exigente 2026. En el primer semestre tendrá doble competencia, el torneo Apertura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores, y Ariel Holan necesita un plantel más largo y con más jerarquía.

En Arroyito las negociaciones se realizan con mucha discreción, pero aun así ya se sabe que el club puso la mira en un potente delantero uruguayo: se trata de Maximiliano Silvera, quien viene de jugar dos temporadas en Peñarol con un rendimiento muy impactante.

Silvera termina su contrato a fin de año y no seguirá en el Carbonero. En Uruguay se habló mucho en los últimos tiempos que podría pasar a Nacional, una posibilidad que generó polémicas y sobre todo enojos en los hinchas de Peñarol. Desde el entorno del jugador dijeron que eso no ocurrirá, y que la voluntad del delantero es jugar fuera de Uruguay.

En ese marco, ya se sabe que Central ya lo habó para sumarlo al plantel canalla. Los detalles no se conocen, pero sí que hubo una oferta formal. La decisión estaría entonces en manos del futbolista.

Central tiene competencia

Sin embargo, Central tiene competidores en la carrera por fichar a Silvera. Uno es Universidad de Chile, que está decidido a ir a la carga por el goleador uruguayo. Y el otro es Botafogo. Como Peñarol no interviene, será el jugador quien decidirá dónde sigue su carrera.

Leer más: Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Silvera llegó a Peñarol hace dos años proveniente del Santos de Brasil. En ese lapso jugó 90 partidos, en los que marcó 30 goles y dio 13 asistencias. Jugó dos Libertadores y en la edición 2024 fue semifinalista, instancia en la que el equipo uruguayo perdió ante Botafogo, que luego sería campeón.

En Peñarol es un jugador muy valorado, tanto por los directivos como por los hinchas. La posibilidad de que continuara su carrera en Nacional, su clásico rival, generó resquemores y polémicas. Sin embargo, en Uruguay afirman que su destino casi con seguridad estará entre Rosario y Santiago de Chile.

En Central jugaría, otra vez, la Copa Libertadores. En la U de Chile, la Sudamericana.