El documental "El Partido" revive el Argentina-Inglaterra de México 1986: dónde verlo en Rosario

La película de Juan Cabral y Santiago Franco, basada en el libro de Andrés Burgo, regresó a la cartelera en la previa del duelo de semifinales del Mundial 2026

La producción despertó el interés de los fanáticos en la antesala al choque mundialista

La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra volvió al centro de la escena por la semifinal del Mundial 2026, pero también impulsó el regreso de una de las producciones más celebradas sobre aquel inolvidable cruce de México 1986. Se trata de "El Partido", el documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, que reconstruye uno de los encuentros más emotivos de la historia de los Mundiales.

Basada en el libro homónimo que el periodista Andrés Burgo publicó en 2016, la película reconstruye el partido disputado el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca desde una mirada que trasciende el resultado deportivo.

El documental explora el contexto político, social y emocional que rodeó aquel encuentro, disputado apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, y muestra cómo ese partido quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de argentinos e ingleses.

Un detalle simbólico atraviesa toda la obra: el film dura 91 minutos, exactamente el mismo tiempo que se jugó aquel encuentro en México .

Los principales narradores son Jorge Valdano y Gary Lineker, quienes reviven cada momento del partido mientras observan las imágenes originales del encuentro.

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Además, participan Ricardo Giusti, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y John Barnes. La película también incluye material inédito de los entrenadores Carlos Bilardo y Bobby Robson, además del testimonio del árbitro tunecino Ali Bennaceur, encargado de dirigir aquel recordado partido.

A esos relatos se suman imágenes de archivo, entrevistas con hinchas, periodistas, músicos y dirigentes políticos que ayudan a reconstruir el clima que rodeó uno de los encuentros más trascendentes de la historia del fútbol.

Más que reconstruir los goles de Maradona, el documental propone una reflexión sobre el vínculo entre el deporte, la memoria y la política.

La película muestra las contradicciones de la época, desde los intentos del propio Maradona por separar el fútbol del conflicto bélico hasta el clima que se vivía en el estadio Azteca, donde convivían los festejos deportivos con las referencias permanentes a la Guerra de Malvinas.

Dónde ver el documental "El Partido"

Luego de su estreno internacional en el Festival de Cannes, el documental volvió esta semana a la cartelera de distintos cines argentinos impulsado por el interés que generó la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

En Rosario, el complejo Cinépolis (Av. Eva Perón 5856) programó funciones para este martes a las 22.40 y el miércoles a las 11.45.

Con el nuevo choque entre sudamericanos y europeos a la vuelta de la esquina, el documental se transformó en una de las propuestas más buscadas por quienes quieren revivir el partido que cambió para siempre la historia de esta rivalidad.