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Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

Hinchas, comercios y medios escoceses expresaron su respaldo a la Scaloneta para el cruce mundialista. Un repaso de cómo se llegó hasta acá

14 de julio 2026 · 12:37hs
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Los vínculos que unen a Argentina con Escocia

Los vínculos que unen a Argentina con Escocia

La semifinal del Mundial 2026 entre la selección argentina e Inglaterra ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A pocas horas del partido, Escocia se convirtió en una de las grandes protagonistas de la previa con una ola de apoyo al equipo de Lionel Scaloni que se viralizó en redes sociales.

En diferentes ciudades del país en el Reino Unido aparecieron banderas argentinas en ventanas y viviendas, mientras que algunos comercios deportivos colocaron carteles para anunciar que se agotaron las camisetas albicelestes.

El respaldo escocés encuentra su principal explicación en la histórica rivalidad con Inglaterra, considerada una de las más antiguas del fútbol mundial.

Ambos seleccionados disputaron el primer partido internacional de la historia el 30 de noviembre de 1872, en Hamilton Crescent, Glasgow. Desde entonces, el enfrentamiento entre ambos países trascendió el deporte y se transformó en un símbolo de identidad nacional para los escoceses.

Durante décadas protagonizaron el British Home Championship, torneo que también integraban Gales e Irlanda. En ese contexto nació el apodo "Auld Enemy" ("Viejo Enemigo"), una expresión que todavía identifica la relación deportiva entre ambas naciones.

La campaña viral que explica el vínculo entre Escocia y Argentina

Uno de los impulsores del fenómeno fue el usuario de X Scottish Banter, que publicó una guía para explicar por qué los escoceses estaban "contractualmente obligados" a alentar a Argentina frente a Inglaterra.

Según el creador del contenido, ambos países mantienen una relación de más de 130 años y comparten distintos lazos históricos.

Entre los argumentos destacó la presencia del colegio Escocés San Andrés de Buenos Aires, fundado en 1838, donde todavía funcionan una banda de gaitas y tradiciones propias de Escocia.

>> Leer más: Joaquín Levinton reversionó "Wonderwall" para alentar a la selección argentina

También recordó que el primer campeonato de liga reconocido de Argentina, disputado en 1891, tuvo como protagonistas a los clubes St. Andrew's y Old Caledonians, ambos vinculados con la comunidad escocesa.

Uno de los puntos centrales de la campaña tiene como protagonista a Alexander Watson Hutton, docente nacido en Glasgow y considerado uno de los padres del fútbol argentino.

Durante el siglo XIX promovió la práctica del deporte en los colegios y, en 1893, participó en la creación de la Argentine Association Football League, antecedente directo de la actual Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La publicación también recordó la relación de Diego Maradona con Escocia. El capitán campeón del mundo convirtió su primer gol con la Selección argentina en Hampden Park, Glasgow, escenario donde además debutó como entrenador del seleccionado en 2008.

Otro de los argumentos gira en torno a Alexis Mac Allister. El usuario bromeó con el origen escocés del apellido del mediocampista campeón del mundo y aseguró que "es uno de los nuestros". "Con un apellido como ese, sus credenciales escocesas están fuera de toda duda. Algunos lo llaman coincidencia. Nosotros lo llamamos destino", afirmó.

Además, destacó que cerca de 100.000 argentinos tienen ascendencia escocesa, una de las diásporas más importantes de ese país.

Un diario escocés le pidió ayuda a Lionel Messi

El apoyo también llegó a la prensa. El diario independentista The National publicó una portada en la que Lionel Messi aparece caracterizado como William Wallace, el héroe de la resistencia escocesa frente al dominio inglés.

El título elegido fue: "Sálvanos, Lionel. Eres nuestra esperanza de semifinal".

La tapa incluyó además una frase cargada de ironía dirigida a Inglaterra: "No podemos soportar otros 60 años de ellos presumiendo con esto", en referencia a la Copa del Mundo conquistada por los ingleses en 1966.

Mientras Escocia multiplica las muestras de apoyo en redes sociales y en las calles de Glasgow, la selección argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra este miércoles 15 de julio, desde las 16, en Atlanta, con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego.

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