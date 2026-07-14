La prensa inglesa apunta contra el árbitro de Argentina-Inglaterra: "Es el favorito de Messi"

El Daily Mail cuestionó la designación del estadounidense Ismail Elfath y vinculó su historial con Lionel Messi. La Fifa rechazó cualquier insinuación de favoritismo

Daily Mail reavivó la polémica por el árbitro de Argentina-Inglaterra con una insólita teoría

A pocas horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la prensa británica volvió a encender la polémica. El diario Daily Mail publicó un artículo en el que cuestionó la designación del árbitro estadounidense Ismail Elfath y sugirió, sin aportar pruebas nuevas, que su historial con Lionel Messi alimenta sospechas de un supuesto favoritismo hacia la selección argentina.

Con un título provocador, el medio calificó a Elfath como "el árbitro favorito de Messi" y sostuvo que su elección para dirigir la semifinal reavivó las teorías conspirativas que circulan en algunos sectores sobre un presunto beneficio para el equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.

El periódico británico repasó algunos antecedentes del juez estadounidense desde la llegada de Messi al Inter Miami.

Entre ellos recordó que Elfath dirigió la final de la Leagues Cup 2023, en la que el equipo estadounidense conquistó el título frente a Nashville SC.

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También destacó que el capitán argentino disputó cuatro partidos con este árbitro en la MLS, todos con victoria para su equipo, y que convirtió cuatro goles en esos encuentros.

Además, el artículo mencionó el perfil disciplinario del juez, quien antes del receso de la MLS por el Mundial había mostrado 41 tarjetas amarillas, tres expulsiones y sancionado tres penales en diez partidos.

Las polémicas que mencionó la prensa inglesa

El Daily Mail también repasó algunas decisiones arbitrales de Elfath durante el Mundial 2026.

Entre ellas recordó las críticas que recibió tras el partido entre España y Uruguay por su manejo disciplinario del encuentro y una revisión del VAR que modificó un penal en el duelo entre Noruega y Brasil.

El árbitro estadounidense también integró el equipo arbitral de la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina derrotó a Francia, aunque en aquella oportunidad se desempeñó como cuarto árbitro.

La respuesta de la Fifa

Frente a las versiones difundidas por algunos medios y usuarios en redes sociales, la Fifa volvió a rechazar cualquier insinuación sobre un supuesto favoritismo arbitral.

El presidente de la Comisión de Árbitros del organismo, Pierluigi Collina, sostuvo que las acusaciones "no tienen cabida en nuestro deporte" y afirmó que el sistema arbitral del Mundial actúa con independencia.

"Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIfa pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente Gianni Infantino", remarcó.

Una rivalidad que también se juega fuera de la cancha

La designación de Elfath se suma a una serie de cruces mediáticos que marcaron la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

En los últimos días, autoridades estadounidenses reforzaron el operativo de seguridad al considerar que se trata del partido de mayor riesgo del Mundial, mientras que distintos medios británicos volvieron a poner el foco en el arbitraje y en el recorrido de la Selección argentina hacia las semifinales.

A la espera del duelo en Atlanta, la tensión entre ambos países ya empezó a jugarse también fuera del campo de juego.