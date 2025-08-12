Guiño de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: lo incluyeron en un apasionante ranking

El pilarense fue reconocido públicamente por la Máxima entre los principales pilotos argentinos de la historia y podría alcanzar un top histórico

En pleno receso del campeonato, la Fórmula 1 reconoció públicamente a Franco Colapinto con un especial posteo en sus redes sociales . Desde la cuenta oficial de la Máxima, compartieron el top histórico de los pilotos argentinos con mayor recorrido en la categoría , con la presencia de algunas leyendas.

Con todavía dos semanas más de descanso previas al Gran Premio de los Países Bajos que comenzará el próximo viernes 29 de agosto, la F1 recopiló a los argentinos que más vueltas dieron en la historia de la competencia.

A pesar de que Colapinto atraviesa un inestable presente sobre la pista, con un Alpine que se encuentra en el fondo de la tabla de Constructores y un auto que dificulta la obtención de resultados positivos, el pilarense recibió una noticia positiva que lo pone entre los principales pilotos albicelestes.

El posteo de la F1 recopiló la lista de los corredores argentinos que más vueltas dieron en la categoría y ubicó a Colapinto en la 5º posición , por detrás de varias glorias del automovilismo nacional.

Los pilotos argentinos con más vueltas en la Fórmula 1

Este selecto grupo de albicelestes que fueron parte de la Máxima a lo largo de su historia está liderado por Carlos Reutemann, que totalizó unas 6.986 vueltas en los distintos circuitos de la categoría. Por detrás se ubica nada más ni nada menos que Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón, con un total de 3.022 vueltas.

Otra leyenda del automovilismo argentino fue José Froilán González, quien con 1.296 vueltas completa el podio por detrás de su rival y amigo. La lista continúa con Gastón Mazzacane (1.057 vueltas) y alcanza finalmente a Colapinto, que por el momento dio 853 giros en la categoría.

El pilarense logró superar a otros cuatro pilotos argentinos: Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (428).

En caso de que Franco complete las 600 vueltas que restan en la temporada 2025 en óptimas condiciones, la cifra le permitiría superar tanto a Mazzacane como a Froilán González para quedarse con el tercer puesto, ya que alcanzaría las 1.453 vueltas en total. Además, se ubicaría apenas por detrás de los máximos referentes del automovilismo argentino en la F1.