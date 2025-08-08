Alpine atraviesa una "fase crítica" pero no quita el apoyo a Franco Colapinto y Pierre Gasly

Flavio Briatore, voz de mando de la escudería francesa, compartió un mensaje en sus redes sociales, con una autocrítica y el respaldo a sus pilotos

Alpine se encuentra ahogado en el fondo de la Fórmula 1 , mientras atraviesa uno de los momentos más difíciles de la temporada, con malos resultados y serias dificultades en boxes . El Gran Premio de Hungría desveló todos los puntos débiles del equipo, con Franco Colapinto y Pierre Gasly luchando por rescatar algo .

La eternas demoras en el cambio de neumáticos del auto de Colapinto generó gran disconformidad del lado del argentino, aunque el equipo en general no logra dar un paso adelante y el resultado en carrera de Gasly fue aún peor que el de su compañero.

Al respecto, Flavio Briatore, voz de mando del equipo, se refirió a lo sucedido e insistió en superar los problemas a través de un mensaje en su cuenta personal de Instagram. “Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano”, comenzó el italiano.

“ Ahora nos encontramos en una fase crítica de nuestro trabajo para el año que viene y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto . Espero que todos vuelvan del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha”, concluyó al analizar el presente, aunque con esperanzas para lo que será el desarrollo del monoplaza para el próximo año.

El apoyo de Flavio Briatore

Briatore escribió el posteo con la mirada puesta en renovar los ánimos y acompañó el texto con imágenes junto a ambos pilotos, en una clara muestra de apoyo al esfuerzo del argentino y el francés. A su vez, la publicación se hizo en colaboración con el perfil oficial de Alpine.

Cabe recordar que en el GP de Hungría ambos Alpine fueron los últimos en ver la bandera a cuadros. Colapinto finalizó la carrera en el 18º puesto tras sufrir extensas demoras en el box que lo perjudicaron, mientras que Gasly recibió una sanción que lo llevó al 19º lugar, atrás de su compañero. Ambos evitaron la última posición por el abandono de Oliver Bearman de Haas.

En el mismo posteo, el joven piloto argentino comentó para mostrar su apoyo y alineamiento con el equipo. “Vamos”, escribió Franco junto a un emoji sumando fuerzas.

Las autocríticas previas de Colapinto y Gasly

Unos minutos después de la carrera, Colapinto realizó una autocrítica fuerte en la que se sinceró sobre los problemas que atravesaron para quedar relegados en la pista. “Una carrera para el olvido. No creo que tuviéramos tan mal ritmo, pero fue un desastre. La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores, en la largada, en los pit stops. Mal en general, no fue un buen día”, sostuvo el pilarense.

En la misma línea que su compañero, Gasly sostuvo que tanto él como el equipo no podían "estar satisfechos con el resultado”, a pesar de que su “ejecución haya sido bastante correcta”. El francés analizó el rendimiento y detalló: “Al final, simplemente somos demasiado lentos. Supimos aprovechar las condiciones durante los dos últimos fines de semana. Esta vez ha sido un día más convencional, en el que nuestros puntos débiles han quedado realmente de manifiesto”.

Un par de vueltas antes del cierre de la carrera, Gasly recibió una penalización de 10 segundos por un choque con Carlos Sainz, hecho que lo marginó a la última posición debido a que Colapinto llegó apenas unos segundos por detrás. De igual manera, el francés remarcó su compromiso en luchar para salir del fondo, pero reconoció que tienen la atención puesta en el 2026.